Економіка

11:44 24.03.2024

Остання атака РФ сталася без великих наслідків для енергосистеми, в Одеській і Хмельницькій обл. можливі графіки відключення е/е - "Укренерго"

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Остання атака РФ сталася без великих наслідків для енергосистеми, в Одеській і Хмельницькій обл. можливі графіки відключення е/е - "Укренерго"

В Одеській і Хмельницькій областях у разі зростання споживання можуть бути застосовані графіки відключень електроенергії, запроваджені після масованої атаки РФ по енергосистемі 22 березня, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її повідомленням у телеграм-каналі в неділю, мережеві обмеження, спричинені пошкодженням об'єктів енергетичної інфраструктури, досі діють у Харкові. За даними Міністерства енергетики, погодинні обмеження запроваджено для 200 тис. абонентів.

Водночас оператори системи розподілу, що працюють у цих трьох областях, у своїх соцмережах і на сайтах закликають споживачів максимально економно і раціонально користуватися електрикою, щоб допомогти відновленню пошкоджених об'єктів.

Загалом, як зазначає "Укренерго", ранкова ракетна атака суттєво не вплинула на роботу енергосистеми, але БПЛА атакували енергооб'єкти Дніпропетровської області. У результаті уламками було пошкоджено частину обладнання на одній із підстанцій і високовольтну лінію електропередачі. Водночас у Кривому Розі фіксувалися перебої з теплопостачанням і порушення технологічного процесу на окремих промислових підприємствах. Але "Укренерго" та обленерго відновили енергоживлення промисловості та теплопостачання побутових споживачів, наголошує компанія.

Також під час повітряної тривоги вимикалася повітряна лінія, що забезпечує роботу резервної схеми живлення Запорізької АЕС, але фахівці "Укренерго" вже повернули її в роботу.

За даними Міненерго, через падіння уламків дрона пошкоджено лінії електропередачі в Київській області та знеструмлено 1,7 тис. споживачів у двох населених пунктах.

Також ворог намагався уразити об'єкт критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області - сталося загоряння обладнання, об'єкт знеструмлено, але постраждалих немає. Як зазначає Міненерго, триває уточнення наслідків.

За його даними, на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії обсягом 14 900 МВт-год (новий рекорд у березні - ЕР), експорту не передбачається (його також не було в п'ятницю, у суботу йшов у незначних обсягах приблизно 1000 МВт-год).

У всіх постраждалих регіонах 24/7 тривають аварійно-відновлювальні роботи.

 

Теги: #енергетика #обстріли

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