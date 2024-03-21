Економіка

15:43 21.03.2024

"Нафтогаз" назвав модернізацію ТЕЦ одним із ключових пріоритетів групи на 2024 рік

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"Нафтогаз" назвав модернізацію ТЕЦ одним із ключових пріоритетів групи на 2024 рік

Модернізація ТЕЦ є одним із ключових пріоритетів на 2024 рік, які менеджмент групи "Нафтогаз" обговорив із наглядовою радою компанії на виїзному засіданні 20 березня 2024 року.

"Об’єкти теплової генерації, які передали "Нафтогазу", у вкрай важкому стані. Вони роками не модернізувались, війна також негативно вплинула на їхню роботу. В сьогоднішніх умовах вони не можуть працювати ефективно та забезпечити належний рівень надійності. Тому нам вкрай необхідно віднайти кошти на модернізацію цих об’єктів", - повідомляється на сайті групи "Нафтогаз" із посиланням на її голову Олексія Чернишова в четвер.

Серед ключових пріоритетів групи в нинішньому році в "Нафтогазі" також виокремили зростання видобутку газу і нафти, збільшення обсягів газу іноземних енергокомпаній в українських ПСГ, розвиток клієнтських сервісів для побутових споживачів і захист об'єктів в умовах війни.

Зокрема група планує за підсумками поточного року наростити видобуток природного газу на 0,5 млрд куб. м і залучити майже 4 млрд куб. м газу іноземних трейдерів для зберігання в українських підземних сховищах проти 2,5 млрд куб. м у 2023 році.

"Як й минулого року, нашим першочерговим пріоритетом залишається зростання видобутку власного українського газу та нафти. Наш план на 2024 рік – наростити видобуток блакитного палива щонайменше на півмільярда куб. м. Ми збільшуємо темпи буріння нових свердловин, використовуємо сучасні технології як для дослідження надр, так і для безпосереднього видобутку газу", - зазначив Чернишов.

Як повідомлялося з посиланням на голову "Нафтогазу", група планує у 2024 р. видобути 15 млрд куб. м природного газу за рахунок ПАТ "Укргазвидобування" (УГВ) і ПАТ "Укрнафта".

За словами Чернишова, у 2023 році УГВ видобуло 13,5 млрд куб. м газу.

Зі свого боку, за інформацією голови УГВ Олега Толмачева, у 2023 році компанія збільшила видобуток газу приблизно на 700 млн куб. м порівняно з 2022 роком. У 2022 році було видобуто 12,5 млрд куб. м природного газу (товарного).

"Укрнафта" у 2023 р. збільшила видобуток нафти з конденсатом на 3% (на 39,9 тис. тонн) порівняно з 2022 роком - до 1 млн 409,9 тис. тонн, газу - на 5,8% (на 60,4 млн куб. м), до 1 млрд 97,4 млн куб. м.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про передання шести ТЕЦ від Фонду держмайна до НАК "Нафтогаз України" (Дніпровська у м. Кам'янському, Миколаївська, Криворізька, Херсонська, Одеська, а також ЦМК ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ") на початку серпня 2021 року. Пізніше уряд вирішив збільшити статутний капітал НАК на 646,248 млн грн шляхом додаткової емісії акцій за рахунок додаткових внесків до нього пакетів акцій цих ТЕЦ.

Теги: #нафтогаз #тец #модернізація

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