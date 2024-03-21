Ferrexpo пояснює обвал курсу акцій посиленням тиску правоохоронців України

Падіння курсу акцій гірничорудної компанії Feerexpo на Лондонській фондовій біржі (LSE) на 36% за останні 10 днів і майже втричі за останній рік пов'язане з посиленням тиску на компанії з боку правоохоронців України, ідеться в повідомленні Ferrexpo в середу.

"...нещодавнє зниження цін акцій материнської компанії Ferrexpo plc на Лондонській біржі є наслідком загального збільшення тиску на Ferrexpo з боку правоохоронних органів України за останній рік і сумнівних судових постанов", - заявляє компанія, яка вважає некоректними повідомлення деяких українських ЗМІ про інші причини такого падіння.

Ferrexpo у своєму релізі посилається на коментарі аналітиків та інституційних інвесторів у міжнародних інвестиційних центрах Лондона і Нью-Йорка, не уточнюючи конкретних назв.

Як приклад таких "сумнівних судових постанов" компанія наводить рішення Східного апеляційного господарського суду (Харків) на користь ТОВ "Максі капітал груп" про сплату Полтавським гірничо-збагачувальним комбінатом (ПГЗК), який входить до Ferrexpo, 4,7 млрд грн ($125 млн).

Гірничорудна компанія заявляє, що як компанія, яка торгується на LSE, працює за "найвищими стандартами корпоративного управління і дотримується всіх вимог міжнародного та українського законодавства" і сподівається на скасування цього рішення суду за результатами розгляду поданої касаційної скарги.

Як повідомлялося, IPO Ferrexpo в червні 2007 року було здійснено за курсом 140 пенсів за акцію. Після зростання до 260,9 пенсів курс обвалився до кінця 2008 року в розпал світової фінансової кризи до 19,817 пенсів. Потім знову був стрибок до 329,6 пенсів у 2011 році, а потім падіння до історичного мінімуму в 13,164 пенсів на початку 2016 року після першої російської агресії та виведення з ринку банку "Фінанси та Кредит", що належав мажоритарію і голові Ferrexpo Костянтину Жеваго, банку "Фінанси та Кредит" на тлі падіння світових цін на залізорудну сировину. На історичний максимум - 480,8 пенсів - ціна акцій Ferrexpo вийшла наприкінці липня 2021 року в умовах дефіциту на залізорудну сировину на світовому ринку, після чого знову було падіння, посилене потім повномасштабною російською агресією проти України в лютому 2022 року.

Наразі акції компанії котируються за курсом 44,92 пенса, з відкриття торгів у середу вони подешевшали на 5,5%. Капіталізація компанії становить GBP284,35 млн ($361,2 млн за поточним курсом).

Ferrexpo - залізорудна компанія з активами в Україні. Ferrеxpo належить 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК", 100%-ва частка ТОВ "Єристівський ГЗК" і 99,9%-ва - ТОВ "Біланівський ГЗК".

Ferrеxpo в першому півріччі 2023 року скоротила чистий прибуток утричі - до $27,01 млн за умови падіння виручки в 2,8 раза - до $334,01 млн, а її EBITDA впала в 7,6 раза - до $63,64 млн.