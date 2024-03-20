НБУ заперечує загрозу привабливості гривні від нещодавнього ослаблення її курсу

Ослаблення обмінного курсу гривні, що переважало останніми тижнями над його зміцненням, не становить загрози для привабливості гривневих активів і стримування інфляції, заявив заступник глави НБУ Сергій Ніколайчук в ефірі "Business Breakfast із Володимиром Федоріним" у середу.

"На сьогоднішній день та динаміка, яка є, на нашу думку, є абсолютно узгодженою з нашими цілями щодо забезпечення привабливості гривні. Наші гривневі активи залишаються привабливими з урахуванням поточного і прогнозованого рівня інфляції", - зазначив Ніколайчук.

За його словами, динаміку курсу гривні не підриває мета Нацбанку щодо утримання інфляції на відносно низькому рівні цього року та забезпечення її на рівні близько 5% у наступні роки.

Заступник голови НБУ додав, що, як і комунікував раніше центробанк, динаміка обмінного курсу визначається змінами в балансі попиту і пропозиції валюти на ринку.

Він зазначив, що в лютому цей баланс покращився завдяки тому, що набула чинності нова норма про повернення валютної виручки агроекспортерами протягом 90 днів замість колишніх 180 днів.

Як повідомлялося, за останні 10 днів офіційний курс гривні знизився на 1,05 грн, або 2,8% - до нового мінімуму в 39,1338 грн/$1, проте від початку року ослаблення становило 2,9%, або 1,11 грн. З моменту ж переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості офіційний курс гривні впав на 6,9%, або на 2,55 грн.

Представники Нацбанку на пресконференції 14 березня повідомили, що до кінця квітня вони очікують на зовнішнє фінансування в обсязі $10 млрд або більше, що надасть змогу відновити резерви, тоді як до цього з початку року Україна отримала лише $1,2 млрд. Водночас НБУ зазначив, що таке неритмічне зовнішнє фінансування не призведе до якихось шоків на валютному ринку.

Чистий продаж доларів НБУ в 11-й тиждень 2024 року зріс до $262,6 млн, з $133,7 млн - мінімального значення за останні 11 місяців попереднього.

За підсумками лютого чистий продаж НБУ знизився до $1,51 млрд із $2,53 млрд у січні, $3,55 млрд у грудні та $2,45 млрд у листопаді.

Однак у лютому зовнішня підтримка становила лише близько $0,8 млрд, тому міжнародні резерви знизилися на 3,8%, або на $1,47 млрд, - до $37,05 млрд після того, як у січні вони впали на 4,9%, або на $1,98 млрд грн.

Нацбанк у січні знизив прогноз міжнародних резервів України на кінець 2024 року до $40,4 млрд із $44,7 млрд.