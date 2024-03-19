Економіка

13:31 19.03.2024

ОГХК почала продавати титанову сировину до Італії, Іспанії, Німеччини, системно розширює географію експорту - керівництво

3 хв читати
ОГХК почала продавати титанову сировину до Італії, Іспанії, Німеччини, системно розширює географію експорту - керівництво

ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК), в управління якого передано Вільногірський гірничо-металургійний комбінат (ВГМК, Дніпропетровська обл.) та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат (ІГЗК, Житомирська обл.), почало продавати титанову сировину до Італії, Іспанії, Німеччини і системно розширює географію експорту.

Згідно з інформацією компанії, незважаючи на складнощі та ризики воєнного часу, у 2023 році було відвантажено понад 102 тис. тонн продукції. Планові обсяги поставок на 2024 рік - 200 тис. тонн.

Перший заступник голови правління ОГХК Єгор Перелигін, слова якого містяться в інформації, зазначив, що завдяки ефективним підходам і налагодженню комунікації з потенційними покупцями за четвертий квартал 2023 року і перший квартал 2024 року компанія підписала контракти на постачання приблизно 80 тис. тонн.

"Ми змогли залучити серію підписок за готову продукцію від стабільних гравців на ринку і відкрити нові шляхи постачання кінцевих споживачів світового рівня. Ми інтегрували функції координації та управління логістикою в комерційному блоці, стали більш гнучкими і зробили акцент на індивідуальному підході до стратегічних клієнтів. Як результат, відкрили бренд ОГХК для відомих кінцевих споживачів в Італії, Іспанії та Німеччині", - пояснив він.

Перелигін додав, що за підсумками другого кварталу цього року рутил і циркон ОГХК можуть стати абсолютно регулярними і ключовими компонентами в сировинних портфелях великих переробників в Італії, Іспанії та Німеччині.

Водночас стратегічними партнерами з ільменітового концентрату ОГХК залишаються компанії в США і Чехії. Відкриваються також експортні поставки ільменіту Іршанського ГЗК одному з найбільших кінцевих споживачів у Північній Америці. Найближчим часом заплановано реалізацію близько 60 тис. тонн. При цьому наголошується, що ланцюг поставок і кінцеві споживачі цієї продукції чітко і суворо контролюються компанією і правоохоронцями.

"Наш успіх - це наша велика команда. Це понад 4 тисячі фахівців своєї справи, які працюють у режимі NONstop. Спільно ми заклали гарний старт на 2024 рік і крок за кроком наближаємося до стратегічної мети - виробляти продукцію з доданою вартістю та суттєво потіснити вплив агресора на ринках критичних мінералів і стратегічних матеріалів", - резюмував Перелигін.

ДП "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" розпочало фактичну діяльність із серпня 2014 року, коли уряд України ухвалив рішення про передання йому в управління майнових комплексів Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (ВГМК, Дніпропетровська обл.) та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (ІГЗК, Житомирська обл.). Раніше ці комбінати були в оренді у структур Фірташа. Потім підприємство було перетворено на ПАТ, а після - на ПрАТ.

Уряд у серпні 2016 року вніс ОГХК до списку компаній, що підлягають приватизації у 2017 році. Її терміни кілька разів відкладали, а конкурс двічі зривався.

ОГХК раніше реалізовувала продукцію більш ніж у 30 країн світу і була одним з найбільших у світі виробників титанової сировини, займаючи 4% світового ринку. Компанія видобуває титанову руду.

 

Теги: #експорт #огхк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:39 15.03.2024
АТ "ОГХК" почала продавати сировину в Італію, Іспанію і Німеччину та системно розширює географію експорту

АТ "ОГХК" почала продавати сировину в Італію, Іспанію і Німеччину та системно розширює географію експорту

16:18 08.03.2024
Україна готова до подальших кроків для деблокування кордону, відновлення експорту й транзиту української продукції - Шмигаль

Україна готова до подальших кроків для деблокування кордону, відновлення експорту й транзиту української продукції - Шмигаль

13:46 02.03.2024
Швеція відкрила експортні кредитні гарантії для України на SEK333 млн і відкриє торговий офіс у Києві

Швеція відкрила експортні кредитні гарантії для України на SEK333 млн і відкриє торговий офіс у Києві

19:22 29.02.2024
Україна у 2023/24 МР експортувала понад 29,1 млн тонн зерна та борошна

Україна у 2023/24 МР експортувала понад 29,1 млн тонн зерна та борошна

18:32 27.02.2024
Мінагрополітики: 90% усієї української агропродукції експортується Чорним морем

Мінагрополітики: 90% усієї української агропродукції експортується Чорним морем

22:20 26.02.2024
ENTSO-E з 1 березня збільшило ліміт експорту української е/е в ЄС до 550 МВт

ENTSO-E з 1 березня збільшило ліміт експорту української е/е в ЄС до 550 МВт

16:28 25.02.2024
Україна готова зафіксувати експорт яєць, курятини та цукру до Польщі на рівні 2022-23 рр. - Шмигаль

Україна готова зафіксувати експорт яєць, курятини та цукру до Польщі на рівні 2022-23 рр. - Шмигаль

13:30 25.02.2024
Експорт з України в лютому може перевищити довоєнні показники - перший віцепрем'єр

Експорт з України в лютому може перевищити довоєнні показники - перший віцепрем'єр

14:24 23.02.2024
Фон дер Ляєн про ситуацію на українсько-польському кордоні: Ми маємо зосередитися на відновленні експортного потенціалу України, знімаючи навантаження із сухопутних кордонів

Фон дер Ляєн про ситуацію на українсько-польському кордоні: Ми маємо зосередитися на відновленні експортного потенціалу України, знімаючи навантаження із сухопутних кордонів

20:46 21.02.2024
Постпреди країн ЄС погодили позицію щодо продовження на рік пільг для українського й молдовського експорту

Постпреди країн ЄС погодили позицію щодо продовження на рік пільг для українського й молдовського експорту

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НБУ в понеділок знизив курс гривні на 19 коп. - до нового мінімуму

Тарифи на зберігання газу в ПСГ України залишаться незмінними до 1 квітня 2025 р. - "Нафтогаз"

Рахункова палата: війна, пожежі та вирубка дерев завдали Україні збитків майже на 23 млрд грн

Мінекономіки оцінює зростання ВВП України за 2 міс.-2024 у 3,6%

ЄС виділить 1-й транш Україні за Ukraine Facility наступного тижня - єврокомісар

ОСТАННЄ

Arricano Real Estate PLC викуповує свої акції у Dragon Capital для введення нового акціонера

На одній із ТЕС у понеділок виникла пожежа - Міненерго

"Автомагістраль-Південь" візьме участь у будівництві аеропорту поруч із Бухарестом

Майже третина опитаних українців вважає розслідування порушень законів підприємцями як тиск на бізнес - соцопитування КМІС

У ВР зареєстровано законопроєкт про прив'язку акцизного податку на тютюнові вироби до євро

Голова польської LPP відкинув звинувачення про прихований бізнес із РФ

Генпрокурор: Зафіксовано понад 800 спроб кібератак РФ на державні установи й сервіси України

УЗ запускає поїзд Чернівці - Чоп - Ужгород для стикування з маршрутом Прага - Чоп чеського RegioJet

НБУ в понеділок знизив курс гривні на 19 коп. - до нового мінімуму

Польські порти завантажені на 60% від своєї потужності, на частку українського транзитного зерна припадає 10% - польські ЗМІ

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА