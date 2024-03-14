Україна планує за два-три тижні відновити морські поромні та контейнерні перевезення - заступник міністра

Перші контейнерні перевезення Українським морським коридором можуть бути здійснені протягом двох-трьох тижнів, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков.

"Усі п'ять контейнерних терміналів готові обробляти (контейнери - ІФ-У). Майже всі вони задіяні в перевалці аграрної та іншої продукції. Але контейнери - це пріоритет, і вони ведуть переговори. Сподіваюся, що за два-три тижні отримаємо перші заходи", - сказав він під час круглого столу про український експорт, організованому Центром економічної стратегії в четвер.

Васьков додав, що в Мінвідновлення також сподіваються протягом двох тижнів відновити автомобільне поромне сполучення, а через два місяці - залізничне поромне сполучення.