Економіка

12:46 13.03.2024

Через обстріли РФ частково без світла і газу залишилися споживачі в 7 областях - Міненерго

2 хв читати
Через обстріли РФ частково без світла і газу залишилися споживачі в 7 областях - Міненерго

Через російські обстріли частково без світла і газопостачання на ранок середи залишаються абоненти в семи областях, повідомило Міністерство енергетики у своєму телеграм-каналі.

За його інформацією, без світла через бойові дії залишаються, зокрема, понад 50,5 тис. споживачів у 89 населених пунктах Донецької області, 7,5 тис. споживачів у 76 населених пунктах Сумської області, 18,1 тис. споживачів у Харківській області, 25,8 тис. абонентів у 45 населених пунктах Херсонської області, 1,5 тис. споживачів у 26 населених пунктах Чернігівської області. У Херсоні за минулу добу після обстрілу відключено 150 споживачів електроенергії, а загалом по місту без напруги - 3160 споживачів.

У Дніпропетровській області через бойові дії відключено одну з підстанцій і знеструмлено юридичного споживача.

Через технологічне порушення знеструмлено майже 3 тисячі споживачів в Одеській області.

Загалом за даними НЕК "Укренерго", через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 399 населених пунктів в Україні (вчора 386).

Водночас, як зазначає Міненерго, за добу енергетики відновили електропостачання понад 13 тис. споживачів, зокрема, для 6839 споживачів у 8 населених пунктах Донецької області.

Ремонтні бригади також усунули наслідки технологічних порушень в електромережах і відновили енергопостачання для понад 2 тис. абонентів у Запоріжжі та області, зокрема на прифронтових територіях.

Тривають відновлювальні роботи в Хмельницькій області, де через несприятливі метеоумови залишаються відключеними понад 2,4 тис. споживачів у 10 населених пунктах.

Щодо газопостачання, його припинено в одному з населених пунктів Києво-Святошинського району через витік газу на сталевому газопроводі - без ресурсу 135 споживачів приватного сектору, 105 споживачів багатоквартирного будинку та промислове підприємство.

У Києві з технологічних причин припинено газопостачання 111 споживачів (6 багатоквартирних будинків і 8 приватних будинків).

У Сумах тривають роботи з відновлення теплопостачання 16 будинків, яке було припинено через удар "шахедами". Також унаслідок обстрілу від газопостачання відключено 128 споживачів.

У Чернівцях виявлено численні витоки газу на внутрішньобудинковому газопроводі низького тиску, припинено газопостачання 125 споживачам.

В одному з населених пунктів Чернігівської області внаслідок бойових дій пошкоджено підземний сталевий газопровід середнього тиску. Призупинено газопостачання 96 споживачам. Доступ до місця пошкодження відсутній через повторні обстріли.

 

 

Теги: #енергетика #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:36 13.03.2024
Волонтери ТЧХУ працюють на ліквідації наслідків російських нічних атак

Волонтери ТЧХУ працюють на ліквідації наслідків російських нічних атак

09:00 13.03.2024
У Хмельницькій області через негоду знеструмлено 14 населених пунктів

У Хмельницькій області через негоду знеструмлено 14 населених пунктів

08:29 13.03.2024
У Херсонській області за добу у результаті обстрілів три людини дістали поранення, пошкоджено багатоповерхівки

У Херсонській області за добу у результаті обстрілів три людини дістали поранення, пошкоджено багатоповерхівки

07:58 13.03.2024
Двоє людей загинули і п'ятьох поранено внаслідок нічного обстрілу Мирнограда, є влучання у п'ятиповерхівку

Двоє людей загинули і п'ятьох поранено внаслідок нічного обстрілу Мирнограда, є влучання у п'ятиповерхівку

13:56 12.03.2024
ДТЕК за тиждень повернув електропостачання понад 65 тис. абонентів у трьох областях

ДТЕК за тиждень повернув електропостачання понад 65 тис. абонентів у трьох областях

13:12 12.03.2024
Окупанти завдали авіаудару по Сумській області, поранено двох дітей і дорослого - ОВА

Окупанти завдали авіаудару по Сумській області, поранено двох дітей і дорослого - ОВА

12:46 12.03.2024
В Україні без світла переважно через бойові дії 368 населених пунктів - "Укренерго" та Міненерго

В Україні без світла переважно через бойові дії 368 населених пунктів - "Укренерго" та Міненерго

08:46 12.03.2024
Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксовано 96 вибухів

Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксовано 96 вибухів

07:17 12.03.2024
Армія РФ убила жителя Херсонської області

Армія РФ убила жителя Херсонської області

06:30 12.03.2024
Росіяни 39 разів обстріляли Сумщину, Середино-Будську громаду атакували авіабомбами

Росіяни 39 разів обстріляли Сумщину, Середино-Будську громаду атакували авіабомбами

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НКЦПФР працює над запуском біржових торгів біопалива і хоче запустити пілот торгів агропродукцією

В Україні без світла переважно через бойові дії 368 населених пунктів - "Укренерго" та Міненерго

S&P знизило рейтинг України в інвалюті до "CC" із негативним прогнозом через очікувану реструктуризацію боргу

Інфляція в Україні в лютому 2024 р. знизилася до 0,3%, у річному виразі - до 4,3% - Держстат

Україна отримає 1-й транш Ukraine Facility EUR4,5 млрд у березні, а 2-й транш EUR1,5 млрд у квітні - Домбровскіс

ОСТАННЄ

"Ліси України" виставили на аукціони надлишки дров, нерезидентам пропонують додатковий сервіс

ДТЕК у лютому запустив 4 нові вугільні лави

Держбюджет-2024 передбачає 3 млрд грн на гуманітарне розмінування сільгоспземель - Свириденко

Ferrexpo заявляє про пролонгацію випуску фінзвіту за 2023 рік після консультацій з аудиторами через судові розгляди ПГЗК

Gartner очікує зростання глобальних продажів електромобілів у 2025 році вище 20 млн

S&P знизило прогноз цін на нафту на 2025 рік і далі

Україна може використовувати в госпдіяльності на 26% менше земель порівняно з початком повномасштабного вторгнення

Перші закупівлі послуг з гуманітарного розмінування через Prozorro відбудуться у травні-червні 2024 року - Шмигаль

НКЦПФР працює над запуском біржових торгів біопалива і хоче запустити пілот торгів агропродукцією

"Епіцентр" готує до запуску четверту виробничу лінію на заводі керамплитки в Київській області

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА