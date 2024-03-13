Через обстріли РФ частково без світла і газу залишилися споживачі в 7 областях - Міненерго

Через російські обстріли частково без світла і газопостачання на ранок середи залишаються абоненти в семи областях, повідомило Міністерство енергетики у своєму телеграм-каналі.

За його інформацією, без світла через бойові дії залишаються, зокрема, понад 50,5 тис. споживачів у 89 населених пунктах Донецької області, 7,5 тис. споживачів у 76 населених пунктах Сумської області, 18,1 тис. споживачів у Харківській області, 25,8 тис. абонентів у 45 населених пунктах Херсонської області, 1,5 тис. споживачів у 26 населених пунктах Чернігівської області. У Херсоні за минулу добу після обстрілу відключено 150 споживачів електроенергії, а загалом по місту без напруги - 3160 споживачів.

У Дніпропетровській області через бойові дії відключено одну з підстанцій і знеструмлено юридичного споживача.

Через технологічне порушення знеструмлено майже 3 тисячі споживачів в Одеській області.

Загалом за даними НЕК "Укренерго", через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 399 населених пунктів в Україні (вчора 386).

Водночас, як зазначає Міненерго, за добу енергетики відновили електропостачання понад 13 тис. споживачів, зокрема, для 6839 споживачів у 8 населених пунктах Донецької області.

Ремонтні бригади також усунули наслідки технологічних порушень в електромережах і відновили енергопостачання для понад 2 тис. абонентів у Запоріжжі та області, зокрема на прифронтових територіях.

Тривають відновлювальні роботи в Хмельницькій області, де через несприятливі метеоумови залишаються відключеними понад 2,4 тис. споживачів у 10 населених пунктах.

Щодо газопостачання, його припинено в одному з населених пунктів Києво-Святошинського району через витік газу на сталевому газопроводі - без ресурсу 135 споживачів приватного сектору, 105 споживачів багатоквартирного будинку та промислове підприємство.

У Києві з технологічних причин припинено газопостачання 111 споживачів (6 багатоквартирних будинків і 8 приватних будинків).

У Сумах тривають роботи з відновлення теплопостачання 16 будинків, яке було припинено через удар "шахедами". Також унаслідок обстрілу від газопостачання відключено 128 споживачів.

У Чернівцях виявлено численні витоки газу на внутрішньобудинковому газопроводі низького тиску, припинено газопостачання 125 споживачам.

В одному з населених пунктів Чернігівської області внаслідок бойових дій пошкоджено підземний сталевий газопровід середнього тиску. Призупинено газопостачання 96 споживачам. Доступ до місця пошкодження відсутній через повторні обстріли.