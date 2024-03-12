Економіка

18:34 12.03.2024

S&P знизило прогноз цін на нафту на 2025 рік і далі

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S&P знизило прогноз цін на нафту на 2025 рік і далі

Аналітики S&P Global Ratings знизили прогноз цін на нафту еталонних марок на 2025 рік і далі через очікуваний надлишок пропозиції.

"Ми зберігаємо прогнози цін на WTI і Brent на 2024 рік на рівні $80 і $85 за барель відповідно, відзначаючи геополітичну напруженість у поєднанні з обмеженням видобутку країнами ОПЕК+, що підтримує ціни на нафту", - ідеться у звіті агентства.

Однак світовий попит на нафту цього року зростатиме значно повільнішими темпами, вважають аналітики. При цьому обсяги нафти, що надходять, в основному, з Північної Америки, допоможуть збільшити пропозицію, незважаючи на скорочення виробництва країнами ОПЕК+.

Експерти агентства зберегли прогноз цін на природний газ на найближчі роки на колишньому рівні.
 

Теги: #нафта

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