Економіка

12:46 12.03.2024

В Україні без світла переважно через бойові дії 368 населених пунктів - "Укренерго" та Міненерго

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В Україні без світла переважно через бойові дії 368 населених пунктів - "Укренерго" та Міненерго

Через бойові дії та з інших причин на ранок вівторка без світла залишаються 368 населених пунктів (учора 386), повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її повідомленням у телеграм-каналі, зокрема, у Сумській області через артобстріл із боку кордону з Росією знеструмлені 11 населених пунктів – 1 676 споживачів. Через погодні умови знеструмлені три населених пункти в Дніпропетровській області.

За даними Міністерства енергетики, через бойові дії залишаються без світла 47,5 тис. точок обліку в 82 населених пунктах Донецької області, з яких тільки за останню добу знеструмлені понад 9 тис. споживачів. З цієї причини без напруги 3,7 тис. споживачів у 50 населених пунктах Запорізької області, 4,2 тис. точок обліку в 66 населених пунктах Сумської області.

Після нічних обстрілів триває огляд пошкоджених мереж у двох населених пунктах Харківської області, а загалом відомо про відключення 15,5 тис. точок обліку в 63 населених пунктах. У Херсоні без електропостачання залишаються понад тисячу абонентів, в області без світла майже 26 тис. точок обліку в 45 населених пунктах.

Кількість знеструмлених через бойові дії населених пунктів у Чернігівській області зросла до 27, загалом без світла 1,6 тис. споживачів. У Дніпропетровській відключені 1,2 тис. точок обліку.

Крім того, там із технологічних причин відключали 1,8 тис. споживачів (уже під'єднано до мережі майже 600 абонентів). Через це знеструмлені майже 600 абонентів у Запорізькій області та понад 2 тис. споживачів у Кіровоградській.

Міненерго зазначає, що за добу енергетики повернули світло понад 4,5 тис. споживачів в Україні, зокрема 30 населеним пунктам Донецької області. Крім того, вони заживили 560 споживачів в Очаківському районі Миколаївської області, які були знеструмлені через бойові дії, але залишаються без світла ще 24 абоненти.

 

 

Теги: #енергетика #обстріли

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