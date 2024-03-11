Економіка

11:18 11.03.2024

"Державний оператор тилу" уклав договори на постачання харчування для ЗСУ

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"Державний оператор тилу" уклав договори на постачання харчування для ЗСУ

"Державний оператор тилу" уклав договори на постачання харчування для Збройних сил України за результатами першого раунду збору комерційних пропозицій.

Як повідомляє пресслужба ДОТ у фейсбуці, згідно з умовами договорів, постачання здійснюватимуть до 12 областей: Волинської, Рівненської, Житомирської, Вінницької; Хмельницької, Київської, Чернігівської, Черкаської; Миколаївської, Херсонської, Одеської, Кіровоградської.

"Договори були укладені в межах чинного законодавства без використання електронної системи з компаніями - виробниками харчової продукції. Середня ціна комплекту становить 109,35 грн за одиницю. Звіт про укладені договори, включно з назвами компаній, буде опубліковано в системі Prozorro до кінця тижня", - зазначено в повідомленні.

Також сьогодні "Державний оператор тилу" оголосив другий раунд збору комерційних пропозицій на постачання в сектори, які не ввійшли до переліку минулого тижня, або за якими не було визначено переможців.

Дата і час подання пропозицій: 12.03.2024 до 18:00. Пропозиції приймають на електронну адресу: [email protected] 

Теги: #зсу #харчування #дот

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