Російська окупація ЗАЕС не дає змоги отримувати своєчасну інформацію про ядерну та радіаційну безпеку на об'єкті - ДІЯРУ

Окупація Росією Запорізької АЕС разом із недопуском на промисловий майданчик українського ліцензованого персоналу та блокуванням роботи автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО) на об'єкті призвели до того, що Україна, та й міжнародна атомна спільнота, отримують інформацію про стан ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС зі значним запізненням.

Як повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ) у п'ятницю, про це заявив голова інспекції Олег Коріков під час зустрічі з заступником генерального директора МАГАТЕ, директором департаменту ядерної та фізичної безпеки Ліді Еврар у Відні.

"Через блокування російськими загарбниками АСКРО сьогодні Україна фактично позбавлена можливості виконувати Конвенцію про оперативне оповіщення про ядерну аварію", - зазначив Коріков.

За його словами, присутність постійної моніторингової місії МАГАТЕ на ЗАЕС є важливою для України та міжнародної атомної спільноти, насамперед у плані інформування про стан ядерної та радіаційної безпеки, проте фахівці агентства збирають інформацію на станції фактично в ручному режимі.

При цьому росіяни продовжують експлуатувати енергоблок №4 ЗАЕС у стані гарячого зупину, що суперечить умовам ліцензій Держатомрегулювання, які чітко визначають, що експлуатація всіх шести енергоблоків ЗАЕС має здійснюватися лише у стані холодного зупину.

Як наголосив очільник ДІЯРУ, цей факт суттєво збільшує загрози ядерній та радіаційній безпеці на станції в умовах втрати надійного джерела водопостачання після підриву росіянами Каховської греблі, відсутності стабільного живлення об'єкта від української енергосистеми, відсутності належного обслуговування та ремонтів систем безпеки й обладнання, а також перебування на промисловому майданчику нелегітимного персоналу.

Як повідомлялося, 7 березня Рада керуючих МАГАТЕ більшістю голосів підтримала проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні. Документ, зокрема, закликає Росію до термінового виведення із ЗАЕС усього несанкціонованого персоналу, включно з військовими, і до негайного повернення станції під повний контроль компетентних органів України згідно з наявною ліцензією, виданою їй ДІЯРУ.