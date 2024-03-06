Економіка

18:37 06.03.2024

Зеленський запросив грецькі компанії до участі у відновленні зруйнованої ударами РФ цивільної інфраструктури в Одеській області

2 хв читати

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Одесі з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом обговорив допомогу у відбудові цивільної інфраструктури, зокрема церков, навчальних закладів, об'єктів культурної спадщини, зруйнованих унаслідок атак РФ.

"Абсолютна більшість мішеней Росії - це звичайні цивільні об'єкти. Будинки та церкви, інфраструктура та школи, університети - все це потрібно відновлювати. І ми сьогодні говорили про це з прем'єр-міністром. І ми запрошуємо Грецію та грецькі компанії до відповідної роботи", - заявив Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ в Одесі за результатами переговорів із Міцотакісом.

Така співпраця, на переконання президента, надасть обом країнам нові економічні, соціальні можливості та створить робочі місця.

У свою чергу Міцотакіс зазначив, що в Одесі проживає грецька діаспора, з представниками якої він мав змогу зустрітися. Очільник уряду Греції додав, що наразі місто є прикладом опору російському вторгненню та окупації.

"Моя присутність тут відображає повагу, яку відчуває весь вільний світ до вашого героїчного народу, і водночас підкреслює обов'язок Греції бути на боці України, підтримувати прагнення захистити свою землю, суверенітет і гідність мільйонів співгромадян. Насильство не може порушувати міжнародне право, визнані ним кордони й територіальну цілісність", - наголосив він.

За словами прем'єр-міністра Греції, в Афінах спільно з Європейським банком відбулася конференція з відновлення України, в якій узяли участь десятки компаній, а грецькі порти перетворилися на важливі хаби з перевезення вантажів для України.

"І, звісно, Одеська область є регіоном, у якому ми насамперед прагнемо зосередити грецькі відновлювальні програми. Ми також підтримуємо євроінтеграційний та євроатлантичний рух вашої країни", - резюмував Міцотакіс.

У свою чергу президент України подякував прем'єр-міністру Греції за готовність узяти участь у відновленні української культурної спадщини, зокрема в Одесі.

Теги: #одеса #греція #відновлення #міцотакіс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:25 06.03.2024
Унаслідок ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеси загинули п'ятеро осіб

Унаслідок ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеси загинули п'ятеро осіб

18:55 06.03.2024
Президент України та прем'єр-міністр Греції ознайомилися з функціонуванням "зернового коридору"

Президент України та прем'єр-міністр Греції ознайомилися з функціонуванням "зернового коридору"

18:51 06.03.2024
Мішель про атаку на Одесу під час візиту Зеленського і прем'єра Греції: Ще одна ознака боягузливої тактики Росії

Мішель про атаку на Одесу під час візиту Зеленського і прем'єра Греції: Ще одна ознака боягузливої тактики Росії

18:45 06.03.2024
Зеленський і Міцотакіс в Одесі заслухали брифінг військового командування щодо безпекової ситуації та обговорили посилення ППО

Зеленський і Міцотакіс в Одесі заслухали брифінг військового командування щодо безпекової ситуації та обговорили посилення ППО

18:30 06.03.2024
Україна та Греція готують угоду про безпеку - Зеленський

Україна та Греція готують угоду про безпеку - Зеленський

18:22 06.03.2024
Прем'єр Греції заявив, що його країна хотіла б використовувати та розвивати можливості порту в Одесі

Прем'єр Греції заявив, що його країна хотіла б використовувати та розвивати можливості порту в Одесі

18:18 06.03.2024
Президент Єврокомісії засудила атаку на Одесу під час візиту Зеленського та прем'єра Греції

Президент Єврокомісії засудила атаку на Одесу під час візиту Зеленського та прем'єра Греції

18:12 06.03.2024
Прем'єр Греції заявив, що в момент удару РФ по Одесі він із Зеленським перебував у порту: Вибух стався дуже близько від нас

Прем'єр Греції заявив, що в момент удару РФ по Одесі він із Зеленським перебував у порту: Вибух стався дуже близько від нас

17:53 06.03.2024
Зеленський: Ті, хто дуже втомилися від війни в Україні, нехай приїдуть сюди і помоляться за те, що війни немає в їхніх державах

Зеленський: Ті, хто дуже втомилися від війни в Україні, нехай приїдуть сюди і помоляться за те, що війни немає в їхніх державах

17:39 06.03.2024
Зеленський: Кожен збитий "Шахед" - врятовані життя

Зеленський: Кожен збитий "Шахед" - врятовані життя

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міжнародні резерви України в лютому знизилися на 3,8%, до $37,05 млрд - НБУ

Дефіциту електроенергії влітку не очікується - "Укренерго"

Єврокомісія пропонує продовжити "транспортний безвіз" з Україною до 2025 року, але хоче внести зміни до документа

Кабмін виділив 9,3 млрд грн на швидке відновлення для 13 областей - Шмигаль

Україна може виробити 2 млн дронів у нинішньому році - Мінстратегпром

ОСТАННЄ

"Укрнафта" отримала незалежну наглядову раду

Український ветеранський фонд розпочав відбір заявок на програму фінансування ветеранського бізнесу

Міжнародні резерви України в лютому знизилися на 3,8%, до $37,05 млрд - НБУ

"Укрнафта" планує отримати у 2024р. 18 млрд грн чистого прибутку - фінплан

Експорт української е/е можна значно збільшити лише за допомогою спорудження нових міждержавних ЛЕП - головний диспетчер "Укренерго"

Дефіциту електроенергії влітку не очікується - "Укренерго"

Єврокомісія пропонує продовжити "транспортний безвіз" з Україною до 2025 року, але хоче внести зміни до документа

Єврокомісар вважає, що рішення щодо використання заморожених активів РФ ухвалять найближчими тижнями

Зеленський підписав закон, який вдосконалює корпоративне управління держпідприємств

Біткойн оновив історичний максимум, але відкотився

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА