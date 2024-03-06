Зеленський запросив грецькі компанії до участі у відновленні зруйнованої ударами РФ цивільної інфраструктури в Одеській області

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Одесі з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом обговорив допомогу у відбудові цивільної інфраструктури, зокрема церков, навчальних закладів, об'єктів культурної спадщини, зруйнованих унаслідок атак РФ.

"Абсолютна більшість мішеней Росії - це звичайні цивільні об'єкти. Будинки та церкви, інфраструктура та школи, університети - все це потрібно відновлювати. І ми сьогодні говорили про це з прем'єр-міністром. І ми запрошуємо Грецію та грецькі компанії до відповідної роботи", - заявив Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ в Одесі за результатами переговорів із Міцотакісом.

Така співпраця, на переконання президента, надасть обом країнам нові економічні, соціальні можливості та створить робочі місця.

У свою чергу Міцотакіс зазначив, що в Одесі проживає грецька діаспора, з представниками якої він мав змогу зустрітися. Очільник уряду Греції додав, що наразі місто є прикладом опору російському вторгненню та окупації.

"Моя присутність тут відображає повагу, яку відчуває весь вільний світ до вашого героїчного народу, і водночас підкреслює обов'язок Греції бути на боці України, підтримувати прагнення захистити свою землю, суверенітет і гідність мільйонів співгромадян. Насильство не може порушувати міжнародне право, визнані ним кордони й територіальну цілісність", - наголосив він.

За словами прем'єр-міністра Греції, в Афінах спільно з Європейським банком відбулася конференція з відновлення України, в якій узяли участь десятки компаній, а грецькі порти перетворилися на важливі хаби з перевезення вантажів для України.

"І, звісно, Одеська область є регіоном, у якому ми насамперед прагнемо зосередити грецькі відновлювальні програми. Ми також підтримуємо євроінтеграційний та євроатлантичний рух вашої країни", - резюмував Міцотакіс.

У свою чергу президент України подякував прем'єр-міністру Греції за готовність узяти участь у відновленні української культурної спадщини, зокрема в Одесі.