Економіка

20:49 05.03.2024

Єврокомісар вважає, що рішення щодо використання заморожених активів РФ ухвалять найближчими тижнями

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Єврокомісар вважає, що рішення щодо використання заморожених активів РФ ухвалять найближчими тижнями

Питання про використання в інтересах України доходів від заморожених російських активів може бути вирішено найближчими тижнями, вважає член Єврокомісії (ЄК) з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

"Дійсно, ми сподіваємося, що найближчими тижнями зуміємо якнайшвидше досягти угоди, а також її застосовувати", - заявив єврокомісар у вівторок на пресконференції в Брюсселі.

Він оцінив наявність у ЄС російських державних активів у 208 млрд євро за значної їх частини в Бельгії.

За його словами, обговорення тривають, і "вже підраховано близько 15 млрд євро доходів, які могли б бути використані в термін до 2027 року". При цьому Рейндерс уточнив, що конкретна цифра залежатиме від відсотків і дивідендів, які будуть виплачені на ці суми.

Член ЄК також згадав про 27 млрд євро заморожених активів російського походження, що належать фізичним або юридичним особам, які підпали під санкції Євросоюзу. Щодо цих приватних авуарів вивчаються можливості їх "конфіскації в деяких випадках за судовими рішеннями".

Рейндерс нагадав, що під час іспанського головування в Раді ЄС було підготовлено пропозицію директиви "щодо гармонізації правил стосовно санкцій за обхід санкцій". Ідеться про те, якими мають бути покарання у випадках, коли намагаються ухилитися від застосування санкцій, і зокрема, санкцій щодо замороження активів. "У таких випадках можна вдаватися до конфіскації. Але це стосується приватних авуарів", - пояснив єврокомісар.

 

 

Теги: #єс #росія #активи

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