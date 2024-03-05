Економіка

13:04 05.03.2024

"НоваПей Кредит" у лютому розмістила два випуски облігацій у ПФТС на 200 млн грн

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"НоваПей Кредит" у лютому розмістила два випуски облігацій у ПФТС на 200 млн грн

ТОВ "НоваПей Кредит" у лютому здійснило публічне розміщення двох випусків відсоткових облігацій серій "D" і "E" номінальним обсягом 100 млн грн кожен через фондову біржу ПФТС.

"На ПФТС було розміщено 100000 відсоткових облігацій серії "D" номінальною вартістю 1 000 грн з датою погашення 19.01.2027 р. і відсотковою ставкою в розмірі 18% річних. Також на ПФТС було розміщено 100 тис. відсоткових облігацій серії "E" номінальною вартістю 1 000 грн з датою погашення 19.02.2027 р. і відсотковою ставкою в розмірі 18% річних", - зазначено в повідомленні біржі.

Згідно з інформацією на сайті ПФТС, публічні розміщення були оформлені всього двома угодами на весь обсяг випусків: серії "D" - 16 лютого, серії "E" - 27 лютого. Обидва рази ціна продажу дорівнювала номіналу.

Минулого року "НоваПей Кредит" зареєструвала в НКЦПФР три публічні випуски відсоткових облігацій серій "A", "B" і "C" по 100 млн грн кожен. Серія "C" має термін обігу два роки замість трьох років у двох попередніх випусках, і виплату купона щокварталу, тоді як у випусках "A" і "B" виплату відсотків передбачено наприкінці обігу.

Відсоткову ставку облігацій серії "C" визначено на рівні 20% річних, як і в попередніх серіях, однак лише на перший рік обігу, тоді як на другий рік її буде визначено додатково із наданням права власникам пред'явити облігації до обов'язкового викупу.

Крім того, "НоваПей Кредит" разом із випусками серій "D" і "Е" наприкінці минулого року зареєструвала і випуск серії "F" таким самим номінальним обсягом 100 млн грн. Термін обігу облігацій цих трьох серій - три роки з виплатою єдиного купона за ставкою 18% річних за погашення. Термін публічної пропозиції серії "F" - з 19 березня 2024 року до 18 березня 2025 року через біржу ПФТС.

"НоваПей Кредит" уже заявило, що має намір активно використовувати випущені облігації в угодах РЕПО на строки від місяця до року, які укладаються через мобільний додаток NovaPay, створивши зручну альтернативу банківським депозитам.

Компанія завершила дев'ять місяців 2023 року із чистим прибутком 29,88 млн грн, тоді як аналогічний період 2022 року - з чистим збитком 4,97 млн грн. Її виручка зросла втричі - до 58,02 млн грн. Кредитний портфель на 30 вересня становив 278 млн грн.

Зазначалося, що товариство присутнє в більш ніж 3,6 тис. пунктах надання фінансових послуг.

Теги: #облігації #novapay #новапей_кредит

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