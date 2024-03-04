Економіка

17:05 04.03.2024

Оформлено першу угоду за програмою "єОселя" в будинку "Інтергал-Буда", який перебуває на етапі будівництва

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Оформлено першу угоду за програмою "єОселя" в будинку "Інтергал-Буда", який перебуває на етапі будівництва

Державний "Укргазбанк" оформив першу угоду за програмою пільгової іпотеки "єОселя" в одному зі столичних будинків "Інтергал-Буда", що перебуває на етапі будівництва, повідомили в пресслужбі забудовника агентству "Інтерфакс-Україна".

Уточнюється, що в рамках угоди було придбано двокімнатну квартиру площею 67 кв. м у будинку №9 житлового комплексу "Нивки-Парк" у Києві. Приміщення передбачає ремонт, виконаний забудовником, тому власники зможуть заселитися в нову квартиру одразу після отримання ключів. Завершення будівництва будинку №9 заплановано на 2 квартал 2024 року.

"Ми бачимо, що інтерес українців до доступних кредитів на житло постійно зростає. Водночас пропозиція готових об'єктів, серед яких учасники "єОселя" можуть обрати собі квартиру, скорочується. Саме тому важливо, щоб програма розширила доступ до об'єктів на первинному ринку. Це дасть змогу наситити попит на нове житло і стане інструментом підтримки для всієї будівельної галузі", - прокоментувала подію комерційна директорка компанії "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська.

Як повідомлялося, напередодні "Укргазбанк" акредитував два об'єкти на етапі будівництва від компанії "Інтергал-Буд" до участі в пільговій іпотеці. Це будинок №9 ЖК "Нивки-Парк" і будинок №2 ЖК "Причал 8". Відтепер квартири в цих будинках доступні для вибору позичальниками в рамках програми пільгової іпотеки.

Будівельна компанія "Інтергал-Буд" працює на ринку житлової нерухомості з 2003 року. Компанія побудувала 170 будинків, на етапі реалізації 20 житлових об'єктів. Загальна площа проєктів становить 4,6 млн кв. м.

Теги: #укргазбанк #інтергал_буд #єоселя

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