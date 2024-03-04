Україна забезпечила у 2022-2023 рр. додаткове зростання ВВП Польщі на 1-3% щорічно - Шмигаль

Україна у 2022-2023 рр. забезпечила додаткове зростання ВВП Польщі на 1-3% щорічно, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Загалом, згідно з даними Національного банку України, Credit Agricole, Deloitte, Oxford Economics, за ці два роки українці та Україна вплинули на ВВП Польщі від 1 до 3 відсотків щорічного зростання", - сказав Шмигаль на пресконференції в понеділок.

Шмигаль розповів, що Польща отримала EUR2 млрд від Європейського інвестбанку за договором надання позики польським містам і регіонам, які приймають українських біженців.

"EUR0,6 мільярда отримала Польща від Європейської комісії в рамках виплати 3,5 мільярда країнам-членам ЄС для допомоги тим регіонам, які підтримують українських біженців", - зазначив прем'єр-міністр.

За його словами, українські підприємці, які працюють у Польщі, за 2022-2023 рік сплатили податки та внески на соціальне страхування до польського бюджету в розмірі EUR2,3 млрд.

"Для порівняння, Польща витратила EUR1,1 мільярда на підтримку і соціальну допомогу, освіту українських біженців... Українці, які приїхали до Польщі, своїми банківськими картками розрахувалися в польських магазинах і залишили в польському бізнесі EUR4 мільярди... З рахунків українських громадян в економіку Польщі перераховано EUR2,1 мільярда з 24 лютого 2022 року до липня 2023 року, з них у торговельних мережах - EUR1,9 мільярда", - розповів Шмигаль.

Окрім цього, прем'єр-міністр наголосив, що 48,4 тис. індивідуальних компаній зареєстрували громадяни України в Польщі за два роки повномасштабної війни, і що власники цих компаній також платять податки до бюджету.

Він також нагадав, що 691 тис. українців працевлаштовані в Польщі і повністю сплачують податки.

"EUR749 млн - це сума контрактів, підписаних Міністерством оборони України з польськими компаніями - виробниками озброєнь. 43 контракти підписано і за ними теж платитимуть податки", - розповів керівник уряду.

Шмигаль також розповів, що Україна нічого не отримала з коштів, зібраних на двох донорських конференціях, які відбувалися в Польщі.

"За нашими даними, на першій (було зібрано - ІФ-У) понад EUR10 мільярдів, на другій - понад EUR6 мільярдів. Україна з них не отримала нічого. Кошти збирала Польща разом із Єврокомісією для підтримки України... Ми не знаємо долю цих коштів", - підсумував Шмигаль.