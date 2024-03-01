Економіка

15:17 01.03.2024

Шмигаль: У планах видати близько 12 тис. пільгових іпотек за програмою "єОселя" у 2024 році

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Шмигаль: У планах видати близько 12 тис. пільгових іпотек за програмою "єОселя" у 2024 році

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про плани видати близько 12 тис. пільгових іпотечних кредитів за програмою "єОселя" в поточному 2024 році.

"Пільгові іпотечні кредити. Уже 7600 українських сімей скористалися цією програмою. Більшість - це військовослужбовці та працівники силових відомств", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За словами прем'єра, Кабмін затвердив порядок використання коштів для "Укрфінжитла" і відповідно програми "єОселя" на 2024 рік.

"Виділяємо на це близько 1,5 млрд грн. У планах на поточний рік видати близько 12 тисяч пільгових іпотечних кредитів", - заявив Шмигаль.

Теги: #шмигаль #єоселя

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