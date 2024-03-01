Економіка

15:03 01.03.2024

Болгарія припиняє імпорт нафти з Росії

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Болгарія припиняє імпорт нафти з Росії

Болгарія з п'ятниці припиняє імпорт російської нафти, у такий спосіб достроково завершуючи чинне для неї до кінця 2024 року звільнення від заборони на ввезення цього енергоресурсу з РФ, передає агентство ЕФЕ.

Воно пояснює, що в п'ятницю набуло чинності рішення болгарського парламенту, ухвалене наприкінці 2023 року. Згідно з ним було затверджено графік, що передбачає скорочення імпорту вдвічі з 1 січня, потім - до 25% з 1 лютого, а також повне його зупинення з 1 березня.

Болгарія і кілька інших країн ЄС були звільнені Брюсселем від заборони на імпорт нафти з РФ до кінця 2024 року. Однак уряд республіки вирішив відмовитися від російської сировини достроково.

Єдиний НПЗ у Болгарії належить "ЛУКОЙЛу", який почав працювати в країні в жовтні 1999 року. Потужність заводу в Бургасі - 8,8 млн тонн. Компанія також управляє мережею з понад 500 АЗС у країні.

Нещодавно Болгарія запровадила для НПЗ у Бургасі 60-відсотковий податок на прибуток, який буде знижено до 15% лише після продажу активу. Також на підприємстві має бути проведена модернізація за EUR500 млн для того, щоб завод міг переробляти легші - неросійські - сорти нафти.

"ЛУКОЙЛ" уже заявив, що розпочав роботу з перегляду стратегії діяльності підприємств групи на території Болгарії з огляду на значну зміну умов. "Будуть проаналізовані різні опції із залученням міжнародних консультантів, включно із продажем бізнесу", - заявляла НК.

Теги: #нафта #болгарія

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