Економіка

14:53 01.03.2024

Міністр фінансів США не вважає заморожені активи РФ альтернативою американській допомозі Україні

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Міністр фінансів США не вважає заморожені активи РФ альтернативою американській допомозі Україні

Міністр фінансів США Джанет Єллен закликала не вважати роботу над використанням заморожених активів РФ альтернативою подальшому виділенню американської допомоги Києву, повідомляє в п'ятницю Bloomberg.

"Я не бачу реальної альтернативи наданню Конгресом США допомоги, якої Україна потребує... Я не думаю, що щось інше може заповнити цю прогалину", - заявила Єллен. Зокрема, вона наголосила, що це стосується й ідей використання активів Росії.

Міністр зазначила, що ЄС і Японія запропонували Україні "значне фінансування", однак цього вистачить лише на найближчий час.

Сенат США в лютому ухвалив законопроєкт щодо додаткових оборонних витрат на $95 млрд, куди, зокрема, входять близько $60 млрд для України і близько $14 млрд для Ізраїлю. Потім документ вирушив на розгляд Палати представників. Однак палата пішла на перерву до 28 лютого, так і не провівши голосування з цього питання.

Потім спікер Палати представників Майк Джонсон попередив, що готовий розглянути запит для України лише одночасно з ухваленням заходів щодо захисту південного кордону США від потоку нелегальних іммігрантів. Джонсон пояснював, що Палата представників не піддасться тиску Сенату, який домагається ухвалення законопроєкту про фінансову допомогу іншим країнам, зокрема, Україні.

Теги: #мінфін_сша #єллен

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