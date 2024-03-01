"Епіцентр Агро" у 2024 р. відновить роботу насіннєвого заводу в Хмельницькій області

Холдинг "Епіцентр Агро", що входить до групи компаній "Епіцентр К", має намір у 2024 році відновити роботу насіннєвого заводу в Шепетівці Хмельницької області, повідомила пресслужба компанії.

Згідно з повідомленням, агрохолдинг у 2012 році запустив насіннєвий завод, який спеціалізується на очищенні, калібруванні, протруюванні та фасуванні насіння зернових, круп'яних і бобових культур, доопрацюванні насіння кукурудзи, соняшнику, ріпаку, гарбуза та інших нішевих культур. На базі заводу проводилося сушіння гарбуза і лікарських трав. Завод забезпечував потреби підприємств холдингу насінням класу "еліта" 1-3 репродукцій, а також надавав послуги стороннім контрагентам.

У 2021-2023 рр. обсяг доопрацювання скоротився до 7,9-9,9 тис. тонн на рік за потенційної потужності в 30 тис. тонн, розповіли в "Епіцентр Агро".

"Таке зниження ефективності було спричинене як зміною структури посівних площ, так і скороченням надання послуг стороннім організаціям у зв'язку із початком війни. Зокрема, частка насіння сторонніх контрагентів у структурі прийнятого зерна 2021 року сягала 36%, а 2022 року - лише 6%", - розповів начальник виробництва насіннєвого заводу Василь Дейнега.

Очікується, що у 2024 році обсяг запланованого доопрацювання становитиме близько 10 тис. тонн і зростатиме. Для забезпечення більшої завантаженості завод виконуватиме доробку товарного зерна.

Крім того, заплановано встановлення нового сучасного повнокольорового оптичного сортувальника, а також розглядається доцільність введення в експлуатацію нової сушарки шахтного типу.

"Наш завод здатний забезпечити високу продуктивність, що дає змогу в стислі терміни проводити роботу. Швидкість приймання насіння з поля завдяки накопичувальним потужностям і швидкості первинного очищення - до 30 т/год. Також є склади для тривалого зберігання готової продукції", - наголосив Дейнега.

Продуктивність основної насіннєвої лінії заводу "Епіцентр Агро" - до 10 т/год. Виробничий процес повністю автоматизований. Фасувальне обладнання дає змогу затарювати насіння як у біг-беги, так і в мішки. Сушильне обладнання на заводі представлено чотирма сушильними столами підлогового типу та модульною сушаркою шахтного типу. Для зберігання вхідної сировини та готового насіння завод має 8 силосів місткістю 4 тис. тонн, 2 ангари арочного типу на 4 тис. т, 6 складів підлогового зберігання загальною місткістю 1,7 тис. т. На заводі також працює лабораторія.

ТОВ "Епіцентр К" створено 2003 року, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того ж року. Сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торгових центрів "Епіцентр", яка є лідером ринку в сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту.

Компанія входить до групи компаній "Епіцентр К", що розвиває також інтернет-магазин із маркетплейсом Epicentrk.ua, мережі гіпермаркетів "Нова лінія", спортивних товарів Intersport, 4F та The Athlete's foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи з виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation і "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 торгових центрів у всіх регіонах країни. Унаслідок артилерійських і ракетних обстрілів агресора низку ТЦ було суттєво пошкоджено, а чотири центри в Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі - дощенту знищено.

Незважаючи на значні втрати, компанія активно допомагає країні: виділила на допомогу українським військовим сотні мільйонів гривень, створила три гуманітарні штаби для забезпечення ЗСУ, ТрО і населення (у столиці, на заході і в центрі України).

За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).