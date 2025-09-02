Уряд вдосконалив процедуру надання адмінпослуг у галузі насінництва

Кабінет міністрів на засіданні в понеділок удосконалив процедуру надання адміністративних послуг у сфері насінництва, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

В міністерстві уточнили, що постанова "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України щодо застосування адміністративної процедури у сфері насінництва" передбачає уніфікацію термінології та процедур щодо одержання сільгоспвиробниками низки документів та дозволів.

Йдеться, зокрема, про підтвердження на ввезення в Україну зразків насіння та садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України, для селекційних, дослідних робіт і експонування; сертифікатів, що затверджують якість насіння та садивного матеріалу. Зокрема, надання можливості суб’єктам господарювання отримувати сертифікати, що засвідчують якість відразу усієї виробленої партії садивного матеріалу одного сорту та категорії відповідно до етапу розмноження, не поділяючи на окремі партії, призначені для сертифікації, для кожного покупця окремо; свідоцтв аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів).

"Реалізація постанови позитивно вплине на розвиток сільського господарства, зокрема, у сфері насінництва, а також сприятиме дерегуляції в цій сфері", - переконані в Мінекономіки.

Документ набуває чинності з моменту його опублікування.