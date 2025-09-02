Інтерфакс-Україна
Події
16:14 02.09.2025

Уряд вдосконалив процедуру надання адмінпослуг у галузі насінництва

1 хв читати
Уряд вдосконалив процедуру надання адмінпослуг у галузі насінництва

Кабінет міністрів на засіданні в понеділок удосконалив процедуру надання адміністративних послуг у сфері насінництва, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

В міністерстві уточнили, що постанова "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України щодо застосування адміністративної процедури у сфері насінництва" передбачає уніфікацію термінології та процедур щодо одержання сільгоспвиробниками низки документів та дозволів.

Йдеться, зокрема, про підтвердження на ввезення в Україну зразків насіння та садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України, для селекційних, дослідних робіт і експонування; сертифікатів, що затверджують якість насіння та садивного матеріалу. Зокрема, надання можливості суб’єктам господарювання отримувати сертифікати, що засвідчують якість відразу усієї виробленої партії садивного матеріалу одного сорту та категорії відповідно до етапу розмноження, не поділяючи на окремі партії, призначені для сертифікації, для кожного покупця окремо; свідоцтв аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів).

"Реалізація постанови позитивно вплине на розвиток сільського господарства, зокрема, у сфері насінництва, а також сприятиме дерегуляції в цій сфері", - переконані в Мінекономіки.

Документ набуває чинності з моменту його опублікування.

Теги: #мінекономіки #насіння

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:03 29.08.2025
Мінекономіки, UkraineInvest та британські партнери уклали меморандум для посилення інвестспроможності України

Мінекономіки, UkraineInvest та британські партнери уклали меморандум для посилення інвестспроможності України

15:54 27.08.2025
Посли держав G7 позитивно відгукнулися про зустріч з керівництвом Мінекономіки України

Посли держав G7 позитивно відгукнулися про зустріч з керівництвом Мінекономіки України

12:48 26.08.2025
Мінекономіки розпочало фінальну підготовку до офіційного скринінгу ЄС в агросекторі

Мінекономіки розпочало фінальну підготовку до офіційного скринінгу ЄС в агросекторі

21:17 20.08.2025
Соболев презентував нардепам пріоритети Мінекономіки в аграрній галузі

Соболев презентував нардепам пріоритети Мінекономіки в аграрній галузі

13:57 20.08.2025
Соболев представив нардепам пріоритети міністерства в галузі охорони довкілля

Соболев представив нардепам пріоритети міністерства в галузі охорони довкілля

18:39 13.08.2025
Критично важливі підприємства на прифронтових територіях зможуть бронювати всіх працівників - Мінекономіки

Критично важливі підприємства на прифронтових територіях зможуть бронювати всіх працівників - Мінекономіки

16:41 02.08.2025
Мінекономіки зберігає прогноз зростання ВВП України у 2025р. 2,6-2,7%

Мінекономіки зберігає прогноз зростання ВВП України у 2025р. 2,6-2,7%

20:08 01.08.2025
У Мінекономіки з’явиться заступник міністра з водних ресурсів та зрошення

У Мінекономіки з’явиться заступник міністра з водних ресурсів та зрошення

12:07 01.08.2025
Уряд виплатив на 10% більше нацкешбеку за червень - Мінекономіки

Уряд виплатив на 10% більше нацкешбеку за червень - Мінекономіки

11:41 31.07.2025
Об’єднане Мінекономіки стало найбільшим міністерством в уряді і буде націлене на 7 напрямків - Соболев

Об’єднане Мінекономіки стало найбільшим міністерством в уряді і буде націлене на 7 напрямків - Соболев

ВАЖЛИВЕ

Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності афілійованої з РПЦ УПЦ (МП)

Суд арештував без права застави підозрюваного у вбивстві Парубія – Офіс генпрокурора

Рютте: Основна увага приділяється зустрічі Зеленського та Путіна на наданню гарантій безпеки

Підозрюваний у вбивстві Парубія сказав журналістам, що визнає свою провину, хоче обміну на українських військових і не виключав замах на Порошенка

Нацполіція викрила схему розкрадання 25 млн грн, виділених на е/є для потреб ЗСУ

ОСТАННЄ

ПС ЗСУ: Сили оборони з 8:00 до 16:00 знешкодили 48 ворожих БПЛА, атака ворога триває

Син підозрюваного у вбивстві Парубія воював у 93-й бригаді й загинув у Бахмуті - ЗМІ

Маніфест 42 закликав Раду підтримати зміни до КПК щодо зменшення тиску на бізнес

Католицький університет на заяви Ворожбит: нам шкода, що ви вирішили залишити УКУ, але ставимося до нього з повагою і розумінням

Середньомісячні зарплати на АЗК з 1 жовтня мають бути не меншими 12 та 16 тис. грн залежно від розташування – закон №4536-ІХ

ЦПД: Путін готує інформаційне алібі і бреше щодо ударів по українській енергетиці

Судитимуть двох екскомандирів військової частини Київщини, які для збагачення приховали самогубство підлеглого - ДБР

Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності афілійованої з РПЦ УПЦ (МП)

Міненерго розглядає створення інтерактивної карти для розташування зарядних станцій для електромобілів

Путін і Сі Цзіньпін не обговорювали можливість розміщення китайських миротворців в Україні, стверджує Ушаков

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА