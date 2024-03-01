Кабміну запропоновано визначити перелік критичних споживачів для невідключення від е/е та умови забезпечення їх ресурсом - радник прем'єра

Щоб домогтися поліпшення розрахунків за електроенергію промисловими споживачами, важливо рішенням уряду визначити перелік критичних споживачів та умови забезпечення їх ресурсом, серед яких можуть бути обмеження на вільне розпорядження коштами, вважає радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

"На сьогодні є доопрацьована ініціатива, що має на меті суттєво поліпшити ситуацію на балансувальному ринку... Разом із керівником НЕК "Укренерго" ми вже презентували її прем'єр-міністру й отримали попередню позитивну реакцію. Очікую, що найближчим часом ми повернемося до її обговорення із залученням Міненерго та ключових учасників ринку. Якщо і ця сесія обговорення відбудеться успішно, на що я щиро сподіваюся, протягом березня-квітня ми отримаємо рішення уряду щодо визначення переліку критичних споживачів та порядку забезпечення таких споживачів ресурсом", - сказав Бойко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він висловив думку, що органи місцевого самоврядування не мають формувати переліків споживачів, яких не можна відключати від електроенергії за несплату, а сам перелік так званих критичних споживачів не має бути великим.

"Якщо об'єктивно підходити до визначення критично важливих споживачів, то це підприємства водопостачання, теплопостачання і, можливо, державні шахти, в частині забезпечення їх екологічно безпечної експлуатації. Припускаю, що цей перелік може дещо розширитися, але основна ідея в тому, щоб він був обмежений, логіка його формування була максимально чіткою, прозорою та обґрунтованою", - пояснив радник прем'єра.

Він зазначив, що, за оцінками розробників ініціативи, кількість споживачів, які зможуть претендувати на статус критичних, - від 60 до 200.

Водночас Бойко переконаний, що надання певних преференцій критичним споживачам у вигляді гарантованого електропостачання має збалансуватися певними зобов'язаннями, головним з яких має бути обмеження на вільне розпорядження коштами, що надходять на рахунок таких споживачів.

"Наприклад через відкриття рахунків у казначействі, які функціонуватимуть на кшталт спецрахунків, тобто з певним алгоритмом розщеплення коштів на користь постачальника електроенергії. Звісно ж, за наявності боргів за спожиту електрику", - зазначив він.

Наступним завданням, за його словами, є необхідність визначення економічного сценарію електропостачання таких споживачів.

"Це може бути і пільгова ціна на е/е для такої категорії споживачів, і повністю ринкова", - додав радник прем'єра.

Бойко уточнив, що борг юридичних споживачів за надану НЕК "Укренерго" е/е на балансувальному ринку вже перевищив 30 млрд грн.

"У нас є розуміння переліку споживачів, які формують борги балансувального ринку. Але найбільш нагальним завданням є "виведення" з нього саме критичних споживачів. З рештою необхідно працювати в межах правового поля - через претензійно-позовну роботу та фізичне відключення за наявності непогашених боргів і відсутності їх реструктуризації", - зауважив Бойко.

Як повідомлялося, у грудні минулого року голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснював, що борги на балансувальному ринку (БР) продовжують зростати, "тому що є 5,5 тис. споживачів, які не платять за е/е, але ми їх не можемо відключати". У результаті компанія не може повною мірою розрахуватися з генерацією за поставлену е/е на цьому ринку, що в результаті загрожує всій системі.

Із 6 січня 2024 року втратив чинність наказ Міністерства енергетики №148 від 13 квітня 2022 року "Про врегулювання питань щодо постачання електричної енергії споживачам та розрахунків між учасниками роздрібного ринку електричної енергії у період дії в Україні воєнного стану", який обмежував можливість відключення без узгодження з військовими адміністраціями цілої низки підприємств та об'єктів, зокрема тих, що забезпечують тепло-, газо-, електро- та водопостачання. Із цим на ринку пов'язували розрахунки на поліпшення платіжної дисципліни. Однак зазначалося, що в будь-якому разі є підприємства, яких не можна відключати, і ця проблема потребує централізованого вирішення.