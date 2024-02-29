"Метінвест" у I півріччі-2023 реалізував у ЄС понад половину своєї продукції

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у січні-червні 2023 року реалізувала в країнах Європейського Союзу (ЄС) 55% своєї металургійної та гірничорудної продукції.

Згідно з презентацією компанії на 15-й корпоративній конференції J.P.Morgan Global Emerging Markets, за цей період "Метінвест" реалізував в Україні 35% своєї металопродукції, у країнах MENA - 2%, у СНД - 1%, в інших регіонах - 7% на загальну суму $2,423 млрд.

Крім того, група за цей період реалізувала в Україні 28% своєї залізорудної продукції, в країнах Азії - 10%, в інших регіонах - 7% на загальну суму $1,131 млрд.

При цьому в першому півріччі-2022 "Метінвест" реалізував у ЄС 48% металопродукції (у другому півріччі-2022 - 50%), в Україні - 28% (35%), у країнах MENA - 13% (4%), у СНД - 6% (1%), в інших регіонах - 5% (10%) на загальну суму $3,603 млрд ($2,113 млрд).

Крім того, частка продажів компанії за залізорудною продукцією в першому півріччі-2023 у ЄС становила 45% (у другому півріччі-2022 - 60%), в Україні - 20% (27%), у країнах Азії - 19% (2%), в інших регіонах - 15% (11%) на загальну суму $1,669 млрд ($903 млн).

У презентації констатується, що продажі металопродукції в першому півріччі-2023 знизилися на 33% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, переважно через скорочення обсягів виробництва на українських метпідприємствах чавуну та плоского прокату на 54% і 56% відповідно на тлі відсутності продажу слябів, а також через зниження середніх цін реалізації. Частково це було компенсовано збільшенням поставок своєї заготовки (зростання на 3%) і довгого прокату (зростання на 14%), а також коксу (зростання на 10%), з нарощуванням обсягів перепродажів.

Позитивна піврічна динаміка за перше півріччя-2023 порівняно з другим півріччям-2022 (зростання на 15%) зумовлена вищими обсягами продажів усієї продукції, а саме готової продукції (до 22%), напівфабрикатів (зростання на 7%) і коксу (зростання на 18%).

Водночас логістичні проблеми продовжували формувати географію продажу.

Обсяги продажу залізорудної продукції за перше півріччя-2023 порівняно з першим півріччям-2022 знизилися на 32%, здебільшого на тлі падіння цін на залізну руду на 44% і скорочення поставок через блокаду українських чорноморських портів, а також зниження внутрішньогрупового споживання та падіння місцевого попиту. Також на результати вплинула негативна динаміка цін на ЗРС із вмістом заліза 62%. Частково це було компенсовано збільшенням обсягів продажу окатків і концентрату коксівного вугілля - на 43% і 42% відповідно. В результаті відбулися суттєві зміни регіональних часток за виручкою.

Водночас порівняно з другим півріччям-2022 спостерігалася позитивна динаміка (зростання на 25%), передусім через збільшення обсягів продажу всієї продукції, а саме окатків (зростання в 2,1 раза), залізорудного концентрату (зростання на 56%) і концентрату коксівного вугілля (зростання на 13%).

"Метінвест" складається з видобувних і металургійних підприємств, розташованих в Україні, Європі та США. Його основними акціонерами є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-Холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".