Економіка

19:26 29.02.2024

"Метінвест" у I півріччі-2023 реалізував у ЄС понад половину своєї продукції

3 хв читати
"Метінвест" у I півріччі-2023 реалізував у ЄС понад половину своєї продукції

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у січні-червні 2023 року реалізувала в країнах Європейського Союзу (ЄС) 55% своєї металургійної та гірничорудної продукції.

Згідно з презентацією компанії на 15-й корпоративній конференції J.P.Morgan Global Emerging Markets, за цей період "Метінвест" реалізував в Україні 35% своєї металопродукції, у країнах MENA - 2%, у СНД - 1%, в інших регіонах - 7% на загальну суму $2,423 млрд.

Крім того, група за цей період реалізувала в Україні 28% своєї залізорудної продукції, в країнах Азії - 10%, в інших регіонах - 7% на загальну суму $1,131 млрд.

При цьому в першому півріччі-2022 "Метінвест" реалізував у ЄС 48% металопродукції (у другому півріччі-2022 - 50%), в Україні - 28% (35%), у країнах MENA - 13% (4%), у СНД - 6% (1%), в інших регіонах - 5% (10%) на загальну суму $3,603 млрд ($2,113 млрд).

Крім того, частка продажів компанії за залізорудною продукцією в першому півріччі-2023 у ЄС становила 45% (у другому півріччі-2022 - 60%), в Україні - 20% (27%), у країнах Азії - 19% (2%), в інших регіонах - 15% (11%) на загальну суму $1,669 млрд ($903 млн).

У презентації констатується, що продажі металопродукції в першому півріччі-2023 знизилися на 33% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, переважно через скорочення обсягів виробництва на українських метпідприємствах чавуну та плоского прокату на 54% і 56% відповідно на тлі відсутності продажу слябів, а також через зниження середніх цін реалізації. Частково це було компенсовано збільшенням поставок своєї заготовки (зростання на 3%) і довгого прокату (зростання на 14%), а також коксу (зростання на 10%), з нарощуванням обсягів перепродажів.

Позитивна піврічна динаміка за перше півріччя-2023 порівняно з другим півріччям-2022 (зростання на 15%) зумовлена вищими обсягами продажів усієї продукції, а саме готової продукції (до 22%), напівфабрикатів (зростання на 7%) і коксу (зростання на 18%).

Водночас логістичні проблеми продовжували формувати географію продажу.

Обсяги продажу залізорудної продукції за перше півріччя-2023 порівняно з першим півріччям-2022 знизилися на 32%, здебільшого на тлі падіння цін на залізну руду на 44% і скорочення поставок через блокаду українських чорноморських портів, а також зниження внутрішньогрупового споживання та падіння місцевого попиту. Також на результати вплинула негативна динаміка цін на ЗРС із вмістом заліза 62%. Частково це було компенсовано збільшенням обсягів продажу окатків і концентрату коксівного вугілля - на 43% і 42% відповідно. В результаті відбулися суттєві зміни регіональних часток за виручкою.

Водночас порівняно з другим півріччям-2022 спостерігалася позитивна динаміка (зростання на 25%), передусім через збільшення обсягів продажу всієї продукції, а саме окатків (зростання в 2,1 раза), залізорудного концентрату (зростання на 56%) і концентрату коксівного вугілля (зростання на 13%).

"Метінвест" складається з видобувних і металургійних підприємств, розташованих в Україні, Європі та США. Його основними акціонерами є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-Холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #продукція #метінвест

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:10 29.02.2024
Метпідприємства "Метінвесту" працюють на 65-75% завантаження довоєнного рівня, ГЗК - на 50-55%

Метпідприємства "Метінвесту" працюють на 65-75% завантаження довоєнного рівня, ГЗК - на 50-55%

21:59 27.02.2024
У "Стальканата" виникли затримки з експортом в ЄС через блокаду на польському кордоні

У "Стальканата" виникли затримки з експортом в ЄС через блокаду на польському кордоні

19:36 16.02.2024
"Метінвест" у 2023 р. наростив виробництво ЗРК на 4%, окатків - на 66%, вугільного концентрату - на 10%

"Метінвест" у 2023 р. наростив виробництво ЗРК на 4%, окатків - на 66%, вугільного концентрату - на 10%

19:28 16.02.2024
"Метінвест" у 2023 р. скоротив виробництво сталі на 31%, чавуну - на 36%, коксу - на чверть

"Метінвест" у 2023 р. скоротив виробництво сталі на 31%, чавуну - на 36%, коксу - на чверть

17:50 07.02.2024
"Метінвест" у 2023 р. наростив експорт металу до Польщі на 16% за вчетверо повільнішої перевалки в польських портах порівняно з українськими

"Метінвест" у 2023 р. наростив експорт металу до Польщі на 16% за вчетверо повільнішої перевалки в польських портах порівняно з українськими

16:23 30.01.2024
"Метінвест" побудував 35 опорних пунктів для ЗСУ і планує ще 90 - топменеджер

"Метінвест" побудував 35 опорних пунктів для ЗСУ і планує ще 90 - топменеджер

16:14 21.01.2024
Італія підписала з "Метінвестом" меморандум про взаєморозуміння щодо створення інтегрованого промислового проєкту в муніципалітеті Пьомбіно

Італія підписала з "Метінвестом" меморандум про взаєморозуміння щодо створення інтегрованого промислового проєкту в муніципалітеті Пьомбіно

12:19 19.01.2024
"Метінвест" розпочав виробництво і постачання ЗСУ сталевих штабів-бункерів, що рятують від обстрілів

"Метінвест" розпочав виробництво і постачання ЗСУ сталевих штабів-бункерів, що рятують від обстрілів

14:07 17.01.2024
"Метінвест" у 2023 р. сплатив 14,6 млрд грн податків до бюджету України

"Метінвест" у 2023 р. сплатив 14,6 млрд грн податків до бюджету України

15:39 05.01.2024
"Метінвест" передав 3 штурмовій бригаді ЗСУ системи РЕБ на 11 млн грн і має намір продовжувати постачання

"Метінвест" передав 3 штурмовій бригаді ЗСУ системи РЕБ на 11 млн грн і має намір продовжувати постачання

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна за 2 міс.-2024 отримала $1,2 млрд зовнішньої підтримки за потреби від $3 млрд на місяць

Закон про корпуправління держкомпаніями запроваджує новий інструмент - листи очікувань власника - заступник міністра економіки

Українські аграрії конкурують на ринку ЄС не з європейськими фермерами, а з країнами третього світу - Мінагрополітики

Чеський RegioJet здійснив тестову залізничну поїздку за маршрутом Кошиці-Чоп

Мінагрополітики: 90% усієї української агропродукції експортується Чорним морем

ОСТАННЄ

Україна у 2023/24 МР експортувала понад 29,1 млн тонн зерна та борошна

В Україні стартувала посівна-2024: у 4 областях зерновими засіяно 22,3 тис. га

Кабмін дозволив продаж валюти для оплати нерегулярних авіаперевезень і підготовки персоналу авіакомпанії "Україна"

Україна за 2 міс.-2024 отримала $1,2 млрд зовнішньої підтримки за потреби від $3 млрд на місяць

"Укрнафта" сплатила 3,9 млрд грн дивідендів за 2023 рік

Третю добу в енергосистемі профіцит е/е, роботу ВДЕ-генерації в середу обмежували на 491 МВт - Міненерго

ЄС остаточно схвалив чотирирічну програму підтримки України на EUR50 млрд - Шмигаль

Біткоїн посилив зростання, курс перевищив $61 тис.

Україна та Польща зможуть дотриматися інтересів польських фермерів і конструктивно розблокувати українсько-польський кордон - торгпред Качка

Україна очікує на перехідне фінансування ЄС за Ukraine Facility EUR4,5 млрд у березні та EUR1,5 млрд у квітні - заступник міністра економіки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА