Україна та Польща зможуть дотриматися інтересів польських фермерів і конструктивно розблокувати українсько-польський кордон - торгпред Качка

Україна та Польща під час переговорів із польськими міністрами розвитку і технології Польщі Кшиштофом Гетманем і сільського господарства Чеславом Шєкєрським напрацювали низку рішень щодо конструктивного розблокування українсько-польського кордону з дотриманням інтересів польських фермерів, повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

"4 години дуже насичених переговорів з міністрами розвитку і технології Польщі Кшиштофом Гетманем і сільського господарства Польщі Чеславом Шєкєрським… Ми змогли знайти спільну мову і працюємо над конструктивним рішенням, як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів Польщі і України. Це не просто, але можливо", - написав він у фейсбуці.

Торгпред України наголосив на важливості підходів, які запропонував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на польсько-українському кордоні, для побудови можливого порозуміння.

"За всі 4 години переговорів опція закриття кордону не згадувалась. Як досить чітко сказав премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск - це було би дуже болісним рішенням для наших економік. Припинити навіть на день торгівлю, яка в річних параметрах становить 11,7 млрд доларів (а за польською статистикою навіть більше) - це надто болісно. Не кажучи вже про транзит, який є життєво важливим для України", - наголосив Качка.

Він додав, що поки що не вдаватиметься в деталі, але конструктивне рішення можливе.

Качка попросив українське суспільство уважно прочитати заяву Дональда Туска - з усіма елементами риторики і пунктуації та наголосив, що новинні заголовки можуть ввести в оману.

"У цю хвилину як ніколи - зберігаймо спокій і наполегливо працюймо", - закликав торгпред України.