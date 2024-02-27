Економіка

21:35 27.02.2024

ЗЗФ має намір простоювати і в березні

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ЗЗФ має намір простоювати і в березні

Запорізький завод феросплавів (ЗЗФ) планує продовжувати простоювати в березні через збереження високих цін на електроенергію і недостатніх цін на феросплави на світовому ринку.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" голова правління АТ "Запорізький завод феросплавів" Павло Кравченко, наразі вартість е/е знижується, і зі свого боку ціни на феросплави підвищуються на світовому ринку.

"Але ми поки що не можемо сказати, що виробництво відновиться найближчим часом", - сказав Кравченко.

Відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", він констатував, що НЗФ продовжує простоювати.

"Ми нещодавно говорили з гендиректором із цього приводу, вони відстежують ситуацію", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомлялося, Покровський гірничо-збагачувальний комбінат (ПГЗК, раніше - Орджонікідзевський ГЗК) і Марганецький ГЗК (МГЗК, обидва - Дніпропетровська обл.), що входять до групи, наприкінці жовтня - на початку листопада 2023 року тимчасово зупинили видобуток і переробку сирої марганцевої руди, а НЗФ і ЗЗФ тимчасово зупинили виплавку феросплавів.

ЗЗФ - один із трьох українських виробників цієї продукції. Частка внутрішнього ринку в його поставках становить 30-35%.

Бізнес ЗЗФ, НЗФ, Стахановського ЗФ (перебуває на НКТ), Покровського (раніше - Орджонікідзевського) і Марганецького гірничо-збагачувальних комбінатів до націоналізації організовував Приватбанк.

Фото з архіву ІФ-У.

 

 

Теги: #ззф #виробництво

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