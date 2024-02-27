Австралійський Minderoo Foundation виділив 5 млн австралійських доларів на розмінування українських сільгоспземель

Minderoo Foundation (Австралія) виділив Україні 5 млн австралійських доларів на розмінування сільськогосподарських земель, яке здійснюють у рамках Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) під егідою Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), повідомляється на сайті донорської організації.

Очікується, що коштом виділених Minderoo Foundation 5 млн австралійських доларів буде надано безпосередню підтримку більш ніж 4600 домогосподарствам у Миколаївській, Херсонській і Харківській областях, які більше не можуть обробляти землю через імовірне або підтверджене забруднення, і більш ніж 11 520 осіб буде охоплено навчанням з питань ризику вибухонебезпечних предметів. У рамках проєкту пріоритет буде віддано фермерам.

"Майже 1 мільйон людей у сільськогосподарському секторі України втратили засоби для існування через російське вторгнення і не змогли повернутися на свою землю, доки вона не стане безпечною", - заявив голова та засновник Minderoo Foundation доктор Ендрю Форрест.

Він розповів, що сам народився у фермерській сім'ї і чудово розуміє, що означає для аграріїв земля, яка є для них джерелом доходів.

"Сільськогосподарський сектор України життєво важливий для глобального постачання продовольства і є найбільшим постачальником пшениці для програм допомоги тим, хто голодує, Всесвітньої продовольчої програми ООН, а це означає, що відновлення сільського господарства має вирішальне значення для багатьох людей у всьому світі", - сказав доктор Форрест.

Співголова і засновниця Minderoo Foundation Нікола Форрест А.О. заявила, що Україна наразі є найбільш замінованою країною у світі й випереджає Афганістан і Сирію.

"Тепер, за оцінками, територія, що у два з половиною рази перевищує площу Тасманії, забруднена смертоносними мінами і нерозвірваними боєприпасами, або 25% території України. Більшість цих мін розміщується на найкращих сільськогосподарських землях, постійна присутність яких є перешкодою для інвестицій, продовольчої безпеки й становить загрозу для людського життя. Підтримка Minderoo Foundation врятує життя й засоби до існування", - сказала пані Форрест.

Неурядовий Minderoo Foundation з початку війни РФ проти України виділив близько 20 млн австралійських доларів Україні на проєкти з підвищення продовольчої та енергетичної безпеки, а також захисту та розвитку дітей України.

Програма розмінування України, яка проводиться в рамках Всесвітньої продовольчої програми під егідою Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), використовує супутникові знімки для картування замінованої території, а потім відправляє спеціалізовані групи для її обстеження та розчищення. Пріоритет у розмінуванні віддають продуктивним сільгоспділянкам, які можна швидко й безпечно відновити.