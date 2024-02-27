Економіка

18:32 27.02.2024

Мінагрополітики: 90% усієї української агропродукції експортується Чорним морем

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Мінагрополітики: 90% усієї української агропродукції експортується Чорним морем

Український "зерновий коридор" показує хороші результати: 90% всієї української агропродукції експортується Чорним морем, повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час онлайн-привітання учасників конференції "Вlack Sea Grain. Europe-2024", що відбувається в Празі.

"Роль України в питанні глобальної продовольчої безпеки надзвичайно важлива. Особливо це стосується експорту зернових до країн Африки та Азії", - наводить його слова пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Висоцький нагадав, що в грудні 2023 року Україна експортувала з Одеси 5 млн тонн зерна, 1 млн тонн - через Дунай і ще 1 млн тонн - транзитом сухопутним коридором через європейських сусідів.

"Україна продовжує відігравати важливу роль у гарантуванні світової продовольчої безпеки. Українські аграрії у 2023 році зібрали великий врожай зернових та олійних культур - понад 70 млн тонн та експортували продукції майже на $22 млрд", - зазначив заступник міністра.

"Це дуже важливий сигнал для світу, що Україна готова виробляти й доставляти продовольство тим, хто цього потребує", - сказав він і додав, що досягти таких суттєвих результатів Україні вдалося завдяки підтримці міжнародних партнерів і налагодженню експорту з портів Великої Одеси.

Висоцький акцентував увагу на тому, що водночас українські аграрії, які постраждали через вторгнення Росії, потребують захисту.

 

Теги: #зерно #експорт #мінагрополітики #висоцький #продовольство

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