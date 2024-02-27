Єллен закликає поквапитися з вирішенням питання використання заморожених активів РФ

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила про нагальну необхідність визначити, як заморожені активи РФ можна задіяти для надання підтримки Україні.

"Вважаю, що нашій коаліції потрібно якнайшвидше відшукати спосіб використання цих заблокованих активів для підтримки опору України та її довгострокового відновлення", - наводять її слова в пресрелізі Мінфіну, сказані перед засіданням міністрів фінансів і голів центробанків країн G20.

Єллен також привітала рішення Ради ЄС, що роз'яснює зобов'язання центральних депозитаріїв цінних паперів, які володіють активами і резервами ЦБ РФ, замороженими внаслідок обмежувальних заходів ЄС.

Близько EUR260 млрд Центрального банку Росії було іммобілізовано у вигляді цінних паперів і грошових коштів у юрисдикціях партнерів G7, ЄС та Австралії, з них понад дві третини - в ЄС.

Передбачається, що після розробки спільно з партнерами щодо G7 механізму із вилучення надзвичайних доходів від російських активів ЄС міг би реалізувати відкладені кошти в інтересах України.