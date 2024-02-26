Економіка

18:45 26.02.2024

ДІАМ здійснюватиме ринковий нагляд за якістю будпродукції - постанова

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Кабінет Міністрів України включив будівельні матеріали до переліку продукції, за якою здійснюється державний ринковий нагляд.

Згідно з постановою уряду від 16 лютого, відповідну зміну внесено за вимогами закону "Про надання будівельної продукції на ринку" та Технічного регламенту будівельних виробів (продукції), затвердженого Кабміном у 2006 році.

Згідно з документом, органом, який здійснює державний ринковий нагляд за якістю будматеріалів, визначено Державну інспекцію архітектури та містобудування (ДІАМ).

Як повідомлялося, Верховна Рада у вересні 2021 року ухвалила закон про запровадження технічного регламенту на будівельну продукцію, який забезпечить імплементацію в законодавство України положень регламенту Європейського Союзу щодо якості будівельних продуктів.

 

Теги: #будматеріали #діам

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