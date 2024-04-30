Культурна спадщина Києва: літаючу тарілку буде збережено

Легендарна "Літаюча тарілка" на вулиці Антоновича, що є символом радянського модернізму та однією з ікон міської архітектури, залишиться недоторканою. За цих умов Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) надала дозвіл на проект реконструкції об'єктів, які пов'язані з новим ТРЦ Ocean Mall і який буде розташовано за спорудою, що ретельно охороняється. Відповідне повідомлення з'явилося на офіційній сторінці ДІАМ у Facebook.

"Літаюча тарілка", або будинок Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ), збереже свою автентичність та значення в міській панорамі. Згідно з проєктом, декілька будівель, що знаходяться поруч з пам'яткою, об'єднаються в одну, створюючи внутрішній ансамбль.

ТОВ "Проспект", яке пов'язують з Вагіфом Алієвим – відомим забудовником та власником низки торговельних центрів в Києві, звернулося до ДІАМ за дозволом на реконструкцію ще на початку 2022 року. Проєкт був спрямований на створення сучасного торговельно-розважального простору, але був направлений на доопрацювання через ряд зауважень. Після усунення недоліків замовник отримав необхідні погодження та знову звернувся за отриманням дозволу, який був виданий інспекторами.

ТРЦ "Ocean Mall" обіцяє стати не лише місцем шопінгу, а й центром розваг та культурного життя міста. Загальна площа комплексу становитиме 184 000 квадратних метрів і включатиме великий розважальний центр для дітей, кінотеатри, та близько 400 бутіків, серед яких такі відомі бренди, як IKEA, Zara, H&M та інші.

Будування оригінальної споруди було закінчено в 1978 році. Спроектував її архітектор Флоріан Юр'єв, відомий, зокрема, як творець герба Києва радянських часів – того, що з квітучим каштаном.

Архітектор планував створити усередині тарілки світломузичний центр. Відповідна форма ідеально підходила для акустики театру. Проте плани зазнали змін. У результаті був створений кінозал з радянськими фресками.

Останнім часом приміщення зрідка використовувалось як концертний зал, тому що має чудові акустичні властивості, але стан занепадав за відсутністю фінансування та попиту. У 2020 споруда була внесена до переліку об'єктів культурної спадщини міста Києва.