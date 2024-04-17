Інвестиції

19:33 17.04.2024

ArcelorMittal Construction інвестує EUR40 млн у виробництво будматеріалів у Києві

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ArcelorMittal Construction інвестує EUR40 млн у виробництво будматеріалів у Києві

Світовий лідер у галузі будівельних рішень ArcelorMittal Construction планує через свою дочірню компанію ArcelorMittal Construction Germany створити в Києві сучасне виробництво сучасних профілів та ізоляційних панелей з використанням екологічно чистих матеріалів, повідомляє пресслужба компанії.

Відповідний меморандум про взаєморозуміння було підписано в Києві з Ukraine Invest.

Як наголошується в релізі, сучасне виробництво створюється з метою підтримки зусиль з відновлення України. Інвестиції в розмірі EUR40 млн передбачають створення понад 100 робочих місць у Києві.

"ArcelorMittal Construction готова брати участь у процесі відновлення України. Завдяки цим інвестиціям ми сподіваємося не тільки відновити структури, а й також оновити спільноти і суспільне життя, забезпечуючи більш світле і стійке майбутнє для всіх", - повідомив генеральний директор ArcelorMittal Construction Жан-Крістоф Кеннел.

Пропоновані прямі іноземні інвестиції включають створення сучасного виробничого виробництва огороджувальних конструкцій будівель, таких як профілі та ізольовані сендвіч-панелі, виготовлені з екологічно чистої переробленої та відновлюваної сталі XCarb®. Ці інноваційні будівельні рішення відповідають різноманітним потребам фасадів і дахів промислового, комерційного, логістичного та агропродовольчого секторів і спрямовані на пожвавлення постконфліктного економічного та інфраструктурного ландшафту України.

Як повідомив виконувач обов'язків виконавчого директора UkraineInvest Олександр Мельниченко, команда UkraineInvest консультуватиме ArcelorMittal Construction з питань ведення бізнесу в Україні, сприятиме комунікації між представниками інвестора та державними органами всіх рівнів, а також забезпечуватиме підтримку у розв'язанні проблем, з якими може зіткнутися інвестор під час ведення бізнесу в Україні.

 

 

 

Теги: #arcelormittal #виробництво #будматеріали

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