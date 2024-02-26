Економіка

17:12 26.02.2024

США вивчають можливість використання заморожених російських активів - американський Мінфін

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США вивчають можливість використання заморожених російських активів - американський Мінфін

 США вивчають варіанти використання $300 млрд із російських державних активів, заморожених на початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, повідомив американський заступник міністра фінансів Воллі Адеємо.

"Ми шукаємо способи розкрити економічну цінність цих резервів для українського народу", - заявив чиновник в інтерв'ю Bloomberg Television.

У відповідь на запитання про те, чи може захоплення суверенних активів РФ завадити іншим країнам брати участь у глобальній фінансовій системі, Адейемо сказав: "Росія - це та країна, яка порушила правила, увірвавшись на територію України".

У виступі в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку заступник міністра пояснив, що ці кошти можна було б використати на підтримання економіки України і забезпечити її засобами, необхідними для самооборони.

Офіційний представник Білого дому Карін Жан-П'єр визнала наявність складнощів у вирішенні цієї проблеми.

"Це трохи складніше, ніж здається, тому що, як я вже сказала, ми говоримо про міжнародний захід, він проводиться на міжнародному рівні", - пояснила вона під час брифінгу.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи підтримує президент США Джо Байден конфіскацію російських активів, Жан-П'єр заявила, що Вашингтон має намір "продовжити активні переговори з нашими союзниками та партнерами, включно з G7, а також членами Конгресу щодо додаткових кроків (...) із забезпечення того, щоб Росія заплатила за завдані збитки".

Теги: #сша #активи_рф

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