"Укренерго" у 2024 р. розпочинає будівництво трьох стратегічних ЛЕП і зацікавлена в українських виробниках обладнання - Кудрицький

НЕК "Укренерго" цього року розпочинає будівництво трьох магістральних ліній електропередачі й зацікавлена в закупівлі на ці цілі продукції вітчизняних виробників, повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький.

"Ми цього року починаємо будувати три стратегічні лінії електропередачі, магістральні. І для цього нам, наприклад, потрібно 100 тис. високовольтних ізоляторів. На заході України є підприємство, яке може їх виробляти, хоч поки що й не виробляє. Держава тимчасово ним управляє, але зараз просте питання: запустити це виробництво, щоб ми могли купити ізолятори в нашого виробника, а не, припустімо, в Китаї", - сказав він на форумі "Зроблено в Україні" в Києві в понеділок.

Він зазначив, що в балансі закупівель "Укренерго" 85% продукції українських виробників.

"Ми могли б мати і 95-97%, якби українські заводи могли виробляти стільки, скільки нам потрібно", - наголосив Кудрицький.

Як повідомлялося, на цьому форумі він зазначив, що з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну та обстрілів енергосистеми українські виробники електротехнічного обладнання значно збільшили обсяги виробництва, а також мають великий потенціал для збільшення присутності на європейському ринку. Він зауважив, що деякі виробництва збільшили обсяг у п'ять-шість разів.

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 10 січня затвердила інвестиційну програму "Укренерго" на 2024 рік на рівні приблизно 4,4 млрд грн. Левову частку коштів інвестпрограми - понад 60% – планується спрямувати на будівництво нових об'єктів в енергосистемі. Зокрема, це нова потужна лінія електропередачі, яка сприятиме значному збільшенню пропускної спроможності торгівлі електроенергією з Румунією та посилить надійність енергоживлення Одещини. Цього року також планується розпочати роботи зі збільшення надійності системи передачі в північних і західних регіонах.