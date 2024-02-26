Економіка

13:39 26.02.2024

Уряд представить кроки щодо розширення локалізації виробництва в Україні - Зеленський

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Уряд представить кроки щодо розширення локалізації виробництва в Україні - Зеленський

Уряд України напрацює і презентує кроки щодо розширення локалізації вітчизняного виробництва, зокрема зброї та техніки, повідомив президент Володимир Зеленський на презентації платформи "Зроблено в Україні" в Києві в понеділок.

"Уряд України розробить і представить відповідні кроки, щоб розширити в Україні локалізацію виробництв. Зокрема, виробництв зброї та техніки, якою користуються наші воїни", - заявив глава держави.

За його словами, мають бути ліквідовані бар'єри, "про які говорять десятиліттями, що заважають створювати нові та розширювати наявні виробництва.

Серед прикладів таких бар'єрів, які заплановано в найкоротші терміни усунути, він назвав довге підключення до мереж і проблеми при зміні цільового призначення землі.

Теги: #зроблено_в_україні

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