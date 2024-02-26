Українські аграрії у 2024 році збільшать будівництво овочесховищ у 2 рази - експерт

Українські аграрії у 2024 році наростять будівництво потужностей для зберігання овочів у два рази порівняно з попереднім роком, повідомив директор ТОВ "Толсма Текнік" Олесь Капітанчук у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"З початку війни в Україні було знищено овоче- і картоплесховища потужністю близько 150 тис. тонн. У 2023 році фермери власним коштом без будь-якої допомоги побудували 15 овочесховищ. Колеги оцінювали побудовані торік потужності в 10 тис. тонн, але думаю, що вони були вдвічі більшими, адже тільки "Толсма Текнік" побудувала 10 тис. тонн. Відповідно, в Україні у 2023 році було побудовано близько 20 тис. тонн, із яких 70% для зберігання цибулі, по 15% моркви та картоплі. Станом на лютий поточного року вже надійшли замовлення на будівництво понад 25 тис. тонн, які будуть призначені переважно для зберігання цибулі", - сказав він.

Директор ТОВ "Толсма Текнік" додав, що минулого року період підписання контрактів припав на квітень-травень. Відповідно, не всі компанії ще озвучили свої плани. Він прогнозує, що у 2024 році в Україні можуть бути побудовані сховища для зберігання овочів і картоплі потужністю близько 40 тис. тонн.

Абсолютно всі проєкти будуватимуться за рахунок коштів самих аграріїв. Для багатьох із них сезон-2023 був доволі вдалим завдяки високим цінам на овочі, які суттєво вищі, ніж у довоєнний період. Крім того, українське овочівництво орієнтується здебільшого на внутрішній ринок, тож фермери мали гарантований збут, їхня продукція не простоювала в чергах на кордонах, як це відбувалося й досі триває із зерновими культурами, олією, молочними та м'ясними продуктами, пояснив Капітанчук.

Розміщення потужностей зі зберігання - центр і захід України. Саме в ці регіони зміщується промислове овочівництво.

Директор ТОВ "Толсма Текнік" акцентував, що однозначно побудованих овочесховищ не вистачить для відновлення промислового овочівництва до довоєнного рівня.

Водночас він наголосив на зростанні попиту до такого виду передпродажного доопрацювання овочів, як миття, чищення та вакуумування, а подекуди й бланшування.

За його словами, розвиток цього способу доопрацювання овочів викликаний перспективою можливого збуту овочів для потреб Збройних сил України.

"Доопрацьовані чищені, вакуумовані та бланшовані овочі - бездоганне рішення для передової. Переконаний, що Державному оператору тилу та Центральному управлінню контролю якості при Міноборони час подумати про оновлення Каталогу продуктів харчування для ЗСУ з урахуванням сучасних можливостей ринку. Використання доопрацьованих овочів полегшить приготування їжі, скоротить час на цю роботу, урізноманітнить і збагатить вітамінами раціон військовослужбовців, а також стане стимулом для виведення промислового овочівництва на новий рівень", - зазначив він.

Як повідомлялося, директор ТОВ "Ван Дайк Технікс" Андрій Марущак у коментарі "Інтерфакс-Україна" повідомив, що 2023 року в Україні було побудовано 15 овочесховищ загальною потужністю 10 тис. тонн, із яких 85% призначалися для зберігання цибулі, 15% - картоплі. При цьому 2021 року було введено в дію 51 тис. тонн потужностей для зберігання переважно картоплі. І це були проєкти потужністю від 10 тис. тонн. Будували невеликі за ємністю овочесховища фермери Чернігівської, Вінницької, Тернопільської, Львівської та Черкаської областей.

ТОВ "Толсма Текнік" - компанія, що спеціалізується на постачанні техніки та обладнання для зберігання, передпродажного доопрацювання та переробки плодоовочевої продукції. Офіційний представник світових лідерів з виробництва цього обладнання – Tolsma Grinisch (Нідерланди), Sormak (Нідерланди), Kiremko (Нідерланди), FAM (Бельгія) тощо. Компанія заснована 2018 року. Її виробничі потужності зі складання закордонного обладнання розміщені в смт Коцюбинське Київської області.