Економіка

13:58 25.02.2024

Внаслідок обстрілів окупантів зруйновано вокзал у Костянтинівці - УЗ

2 хв читати
Внаслідок обстрілів окупантів зруйновано вокзал у Костянтинівці - УЗ

Унаслідок обстрілів ворога в Костянтинівці на Донеччині в ніч із 24 на 25 лютого було повністю зруйновано будівлю вокзалу, повідомила АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у неділю у фейсбук.

"Вночі, з 24 на 25 лютого, ворог ударив по Костянтинівці. На щастя, обійшлося без загиблих. Серед інших об'єктів цивільної інфраструктури повністю зруйновано залізничний вокзал станції Костянтинівка. Вокзал уже тривалий час не працював, не приймав поїздів і не обслуговував пасажирів", - ідеться в повідомленні.

В УЗ нагадали, що до початку повномасштабного вторгнення Костянтинівка була кінцевою станцією для понад десяти поїздів далекого сполучення і більше ніж 15 поїздів приміського сполучення. Сама будівля мала також історичну та мистецьку цінність.

Раніше з посиланням на ЗМІ повідомлялося, що внаслідок обстрілу Костянтинівки на Донеччині, зруйновано залізничний вокзал, є пошкодження житлових будинків та інфраструктурних об'єктів, одна людина поранена.

Як повідомляє ДСНС, "опівночі внаслідок обстрілу м. Костянтинівка Краматорського району було частково зруйновано двоповерхову будівлю одного з об'єктів інфраструктури, виникла пожежа. До місця події виїхали рятувальники 16 державного пожежно-рятувального загону. Було встановлено, що відбувається горіння покрівлі та перекриття будівлі. Рятувальники локалізували пожежу на площі 300 кв. м. Триває ліквідація пожежі".

За інформацією ДСНС, загалом унаслідок обстрілу міста пошкоджено 3 навчальні заклади, 2 адмінбудівлі, 12 багатоповерхівок і 2 приватні будинки, 21 магазин і 19 торгових павільйонів, храм і об'єкт інфраструктури.

Теги: #укрзалiзниця #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:09 25.02.2024
Росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донецької області, є постраждалий - ОВА

Росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донецької області, є постраждалий - ОВА

10:59 25.02.2024
Унаслідок обстрілів окупантів зруйновано вокзал у Костянтинівці, одна людина поранена - ЗМІ

Унаслідок обстрілів окупантів зруйновано вокзал у Костянтинівці, одна людина поранена - ЗМІ

10:35 25.02.2024
Унаслідок атаки БПЛА на Хмельниччині пошкоджено об'єкт інфраструктури - ОВА

Унаслідок атаки БПЛА на Хмельниччині пошкоджено об'єкт інфраструктури - ОВА

09:03 25.02.2024
За добу окупанти завдали ударів по десяти прифронтових громадах Запорізької області, одна людина загинула, двоє поранені, є руйнування

За добу окупанти завдали ударів по десяти прифронтових громадах Запорізької області, одна людина загинула, двоє поранені, є руйнування

08:51 25.02.2024
У результаті ворожих обстрілів у Харківській області поранено волонтера

У результаті ворожих обстрілів у Харківській області поранено волонтера

08:39 25.02.2024
Окупанти вночі обстріляли шість громад Сумської області, зафіксовано 34 вибухи - ОВА

Окупанти вночі обстріляли шість громад Сумської області, зафіксовано 34 вибухи - ОВА

08:30 25.02.2024
У Херсонській області за добу через обстріли одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення

У Херсонській області за добу через обстріли одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення

08:24 25.02.2024
За минулу добу окупанти обстріляли три громади Миколаївської області, є руйнування

За минулу добу окупанти обстріляли три громади Миколаївської області, є руйнування

23:13 24.02.2024
Окупанти за минулий день обстріляли шість громад Сумської області, зафіксовано 197 вибухів

Окупанти за минулий день обстріляли шість громад Сумської області, зафіксовано 197 вибухів

22:08 24.02.2024
Окупанти обстріляли агроферму в Харківській області, загинули тварини, є руйнування

Окупанти обстріляли агроферму в Харківській області, загинули тварини, є руйнування

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

З точки зору військової оборонної підтримки фінансами, зброєю і технологіями від партнерів Україна має перспективу на 10 років - Шмигаль

Уже відновлено 23 тис. будівель, 9,2 тис. об'єктів інфраструктури, майже 900 медичних та понад 600 освітніх закладів - Шмигаль

Перший транш у 4,5 млрд євро надійде в Україну в березні - зустріч фон дер Ляєн і Шмигаля

Україна не продає своє зерно на польський ринок в останні п’ять місяців, українське зерно йде транзитом - Шмигаль на кордоні

МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу про 3-й перегляд програми EFF

ОСТАННЄ

Мінвідновлення має намір у 2024 р. запустити програму капремонтів пошкоджених через війну багатоквартирних будинків - Кубраков

З точки зору військової оборонної підтримки фінансами, зброєю і технологіями від партнерів Україна має перспективу на 10 років - Шмигаль

Уряд продовжує пошук кандидатів у міністри культури, спорту та у справах ветеранів - Шмигаль

Шмигаль: я впевнений, що ми точно цього року закриємо бюджетне фінансування

Експорт з України в лютому може перевищити довоєнні показники - перший віцепрем'єр

Дефіциту е/е немає, у резерві одразу 19 генерувальних одиниць ТЕС - Міненерго

У 2024 р. половина потужностей української оборонної промисловості вже законтрактована - Камишін

Уже відновлено 23 тис. будівель, 9,2 тис. об'єктів інфраструктури, майже 900 медичних та понад 600 освітніх закладів - Шмигаль

ЗАЕС п'яту добу залишається на одній лінії електропостачання - Міненерго

Рада узаконила онлайн спілкування платників із податковою та вирішила ще кілька їхніх проблем

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА