Внаслідок обстрілів окупантів зруйновано вокзал у Костянтинівці - УЗ

Унаслідок обстрілів ворога в Костянтинівці на Донеччині в ніч із 24 на 25 лютого було повністю зруйновано будівлю вокзалу, повідомила АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у неділю у фейсбук.

"Вночі, з 24 на 25 лютого, ворог ударив по Костянтинівці. На щастя, обійшлося без загиблих. Серед інших об'єктів цивільної інфраструктури повністю зруйновано залізничний вокзал станції Костянтинівка. Вокзал уже тривалий час не працював, не приймав поїздів і не обслуговував пасажирів", - ідеться в повідомленні.

В УЗ нагадали, що до початку повномасштабного вторгнення Костянтинівка була кінцевою станцією для понад десяти поїздів далекого сполучення і більше ніж 15 поїздів приміського сполучення. Сама будівля мала також історичну та мистецьку цінність.

Раніше з посиланням на ЗМІ повідомлялося, що внаслідок обстрілу Костянтинівки на Донеччині, зруйновано залізничний вокзал, є пошкодження житлових будинків та інфраструктурних об'єктів, одна людина поранена.

Як повідомляє ДСНС, "опівночі внаслідок обстрілу м. Костянтинівка Краматорського району було частково зруйновано двоповерхову будівлю одного з об'єктів інфраструктури, виникла пожежа. До місця події виїхали рятувальники 16 державного пожежно-рятувального загону. Було встановлено, що відбувається горіння покрівлі та перекриття будівлі. Рятувальники локалізували пожежу на площі 300 кв. м. Триває ліквідація пожежі".

За інформацією ДСНС, загалом унаслідок обстрілу міста пошкоджено 3 навчальні заклади, 2 адмінбудівлі, 12 багатоповерхівок і 2 приватні будинки, 21 магазин і 19 торгових павільйонів, храм і об'єкт інфраструктури.