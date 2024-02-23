США запровадили санкції проти НСПК і низки банків РФ

США запровадили блокувальні санкції проти Національної системи платіжних карток (НСПК) - оператора карток "Мир", випливає з повідомлення OFAC (Office of Foreign Assets Control, підрозділ Мінфіну США, відповідальний за правозастосування у сфері санкцій).

Крім того, під санкції потрапили вісім російських банків: "Авангард", "Міжнародний фінансовий клуб" (МФК), Ростфінанс, Челиндбанк (MOEX: CHLB), Модульбанк, Датабанк, Морской банк і Быстробанк.

OFAC випустило стандартну для таких випадків ліцензію, що дозволяє операції з цими кредитними організаціями до певної дати (8 квітня 2024 року).

До SDN list також було включено СПБ банк, який є розрахунковим депозитарієм СПБ біржі.

OFAC ще у вересні 2022 року попередила, що фінансові інститути не зі США, укладаючи угоди з російською НСПК, ризикують опинитися залученими до дій з обходу американських санкцій за рахунок розширення території використання платіжної системи "Мир" за межами РФ. Водночас сама НСПК у санкційних списках не перебувала, під блокувальні санкції тоді потрапив її голова Володимир Комлєв (залишив цю посаду на початку 2024 року).