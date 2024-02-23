Економіка

18:44 23.02.2024

Україна не продає своє зерно на польський ринок в останні п’ять місяців, українське зерно йде транзитом - Шмигаль на кордоні

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Україна не продає своє зерно на польський ринок в останні п’ять місяців, українське зерно йде транзитом - Шмигаль на кордоні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що протягом останніх п’яти місяців Україна не продає своє зерно на польський ринок, українське зерно через територію Польщі їде тільки транзитом.

"Ми публічно сьогодні звертаємося до наших польських колег. До польських аграріїв. До всіх поляків. Починати завжди потрібно з правди. Ми дуже хочемо, щоб ви її почули. По-перше, в останні п’ять місяців Україна не продає своє зерно на польський ринок. Нуль. Нічого. Україна не продає свою кукурудзу, насіння соняшнику та ріпак на польський ринок. Наш уряд 16 вересня минулого року ухвалив рішення про ліцензування експорту частини агропродукції. Тобто без дозволу Польщі зараз неможливо експортувати зерно, кукурудзу, ріпак і соняшник на польський ринок. Зараз таких дозволів немає - і, відповідно, експорту теж немає. Ми хочемо, щоб це почули і польські фермери, і польське суспільство. Українське зерно не йде на польський ринок", - сказав Шмигаль на кордоні з Польщею в п'ятницю.

Прем'єр наголосив, що через Польщу українське зерно їде тільки транзитом. Глава уряду зазначив, що через польський кордон сьогодні проходить лише 5% українського аграрного експорту, тоді як основний маршрут - це "зерновий коридор" через Чорне море.

"Блокада б'є по всій польсько-українській торгівлі, по економіці наших країн. Від неї програє не тільки Україна, від неї програють польські підприємці, які експортують на наш ринок товарів на $12 млрд щорічно. Ось цю правду ми маємо донести нашим і вашим людям. Цю правду повинні почути поляки та польські фермери, щоб зрозуміти безглуздість блокади кордону", - наголосив Шмигаль.

Теги: #зерно #польща #кордон #шмигаль

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