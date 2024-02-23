Економіка

16:44 23.02.2024

"Укрнафта" профінансувала закупівлю понад 1000 FPV-дронів для ЗСУ

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"Укрнафта" профінансувала закупівлю понад 1000 FPV-дронів для ЗСУ

ПАТ "Укрнафта" зробило черговий великий донат у Фонд "Повернись живим" на закупівлю техніки для 10 окремої гірничо-штурмової бригади "Едельвейс".

"Внесок компанії у розмірі 51,724 млн грн спрямовано на закупівлю: 1000 FPV-дронів й 10 наземних станцій управління ними; 12 БаАК "Кажан" та 12 комплексів БПЛА Vampire; 70 квадрокоптерів DJI та Autel", - повідомляється в пресрелізі компанії в п'ятницю.

Як зазначили в "Укрнафті", частина квадрокоптерів має тепловізійне обладнання, завдяки чому оператори "Едельвейсів" зможуть і вдень, і вночі знищувати колони російської техніки.

"А весь 20-тисячний колектив "Укрнафти" продовжить сумлінно працювати, щоб і надалі допомагати Силам оборони України", – доповнили в товаристві.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" із часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року Ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, які належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

Теги: #укрнафта #зсу #дрони

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