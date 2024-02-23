Економіка

15:17 23.02.2024

До 13-го пакета санкцій ЄС проти РФ увійшли китайські компанії RG Solutions Limited, Guangzhou Ausay Technology Co Limited, Yilufa Electronics Ltd.

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До 13-го пакета санкцій ЄС проти РФ увійшли китайські компанії RG Solutions Limited, Guangzhou Ausay Technology Co Limited, Yilufa Electronics Ltd.

Черговий, 13-й пакет санкцій ЄС проти РФ містить 10 іноземних компаній, включно з чотирма з КНР, свідчать дані Офіційного журналу ЄС.

Зокрема, списки поповнили компанія RG Solutions Limited, що базується в Гонконгу, й три фірми з материкового Китаю - Guangzhou Ausay Technology Co Limited, Shenzhen Biguang Trading Co. Ltd та Yilufa Electronics Ltd.

Також до списків включили TOO Elem Group з Казахстану, Thai IT Hardware Co., Ltd з Таїланду та Yildiz Cip Teknoloji Elektronik Elektrik Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Sanayi Limited Sirketi з Туреччини.

Крім того, влада ЄС вирішила, що обмеження в галузі імпортно-експортного контролю поширюватимуться на Conex Doo Beograd-Stari Grad із Сербії, Euro Asia Cargo (Private) Ltd. зі Шрі-Ланки та Si2 Microsystems Pvt Ltd з Індії.

У ЄС вважають, що компанії цих країн підтримують російський військово-промисловий комплекс і беруть участь в обході торговельних обмежень. З іншого боку, ці структури опосередковано надають підтримку ОПК Росії, торгуючи елементами електронного обладнання, що необхідні збройним силам і військовій промисловості.

Теги: #рф #китай #санкції

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