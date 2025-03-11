Економіка

14:05 11.03.2025

Перезапущений фондовий ринок міг би акумулювати ресурс для відновлення України – голова правління ОТП Банк

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Перезапущений фондовий ринок міг би акумулювати ресурс для відновлення України – голова правління ОТП Банк

Ринок капіталу наразі в Україні відсутній, проте його перезапуск може стати одним з ключових джерел для акумулювання коштів інвесторів та населення на повоєнне відновлення, вважає голова правління ОТП Банку Володимир Мудрий.

"В Україні зараз відсутній фондовий ринок як такий. Це одне з питань меморандуму з МВФ, що треба його перезапускати. І це корелює з питанням пошуку ресурсів на відновлення», - сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На думку Мудрого, наявні три основні джерела збільшення інвестицій в національну економіку: кошти власників бізнесу, кредити банківської системи та гроші інституційних інвесторів та населення, які можна було б залучити через цінні папери.

"Дуже сподіваюся, що побачимо перші кроки з середини вже поточного року. Це був би один із великих інструментів фінансування відновлення економіки", – додав банкір.

Він зазначив, що ОТП Група зберігає у своїй структурі компанію з управління активами "ОТП Капітал". За словами Мудрого, вона зможе бути платформою, через яку можна акумулювати кошти.

Банкір вказав, що результати по прибутковості фондів в управлінні "ОТП Капітал" є значно вищими доходності по депозитах, окрім того компанія управляє одним з найбільших приватних пенсійних фондів.

"Чекаємо на пенсійну реформу, але вже зараз збільшується запит на формування пенсійних збережень, щоб ці кошти приносили дохід. Продажі накопичувальних пенсійних рахунків поступово зростають. Як не дивно, переважна кількість клієнтів – молоді айтівці", – повідомив Мудрий.

Згідно із даними на сайті "ОТП Капітал", заснована у 2007 році компанія має під управлінням активи на суму 4,8 млрд грн та обслуговую 68,7 тис. клієнтів. Під управлінням КУА по 6 публічних та приватних інвестфондів та чотири недержавних пенсійних фонди.

ОТП Банк, який на початок лютого 2025 року зі 121,97 млрд грн загальних активів замикав 10-ку лідерів за цим показником серед 61 українського банку, є ядром групи фінансових компаній ОТП в Україні, до складу якої окрім КУА "ОТП Капітал" входить також найбільша на своєму ринку "ОТП Лізинг".

Раніше голова Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків (НКЦПФР) Руслан Магомедов в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив, що тривають певні напрацювання стосовно створення інфраструктурного холдингу, в якій держава може надати частки в Національному депозитарії України (НДУ), Розрахунковому центрі (РЦ), Національний банк може передати облік ОВДП до НДУ, а ЄБРР зі стратегічним міжнародним партнером створять біржу.

Теги: #отп_банк #мудрий

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