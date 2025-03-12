Економіка

19:44 12.03.2025

Стартувала третя група програми REDpreneurUA: підтримка та розвиток діючого бізнесу в Україні - УЧХ

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Стартувала третя група програми REDpreneurUA: підтримка та розвиток діючого бізнесу в Україні - УЧХ
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Третя група програми REDpreneurUA підтримка та розвиток діючого бізнесу в Україні за ініціативою Українського Червоного Хреста (УЧХ) та Австрійського Червоного Хреста стартувала 12 березня.

“Третя когорта програми спрямована на підтримку мікро- та малих підприємств в Україні, які прагнуть масштабування та розвитку,” - повідомил УЧХ у Фейсбуці.

REDpreneurUA допомагає підприємцям отримати необхідні знання, навички, фінансування та менторську підтримку для сталого розвитку їхнього бізнесу. Особливий акцент робиться на акселерацію діючих бізнесів, допомагаючи їм адаптуватися до нових умов, знайти нові ринки та розширити можливості.

Програма включає освітню програму у співпраці зі School of ME, інспіраційні сесії для розвитку підприємницького мислення, менторську підтримку протягом навчання та після його закінчення, воркшопи та майстер-класи від провідних експертів, акселераційну підтримку для бізнесів з фокусом на фінансову стабільність та зростання.

До участі у програмі запрошуються ФОП та юридичні особи, які проживають в Україні, є діючими підприємцями, прагнуть розвивати свій бізнес та створювати позитивний соціальний вплив та належать до однієї з категорій вразливості.

Усі бізнеси, що беруть участь у програмі, мають мати соціальну складову — сприяти розвитку громад, створювати робочі місця, підтримувати вразливі групи населення або вирішувати важливі соціальні проблеми.

Найкращі бізнеси, відібрані за результатами участі у програмі, отримають гранти у розмірі EUR 7 тис на розвиток своєї справи, а також тривалу менторську підтримку.

Програма REDpreneurUA реалізується за підтримки фонду «Neighbour in Need» (Австрія) та у співпраці зі School of ME.

Дедлайн заповнення анкети для участі у третій групі програми REDpreneurUA - 12 квітня 2025 р. за посиланням: https://ee.urcs.org.ua/single/gQ2FcOn2

 

 

Теги: #neighbour_in_need #розвиток #австрія #бізнес #redpreneurua #тчху #учх

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