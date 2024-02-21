НБУ в середу послабив офіційний курс гривні ще на 15 коп. до нового мінімуму

Національний банк України (НБУ), після ослаблення офіційного курсу гривні за понеділок і вівторок на 50 коп., у середу знизив його ще на 15 коп. - до нового мінімального значення 38,6237 грн/$1, свідчать дані на сайті регулятора.

Довідкове значення курсу нацвалюти, що встановлюється Нацбанком на 12:00, у середу знизилося на 14 коп. - до 38,6088 грн/$1.

Отже, гривня з початку року ослабла на 1,6%, або на 62 коп. З моменту переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості офіційний курс гривні впав на 5,6%, або на 2 грн 6 коп.

На готівковому ринку в середу курс нацвалюти знизився на 14 коп. до попереднього дня - до 38,80 грн/$1.