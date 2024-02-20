Економіка

14:21 20.02.2024

Японія надала Україні грант у розмірі $100 млн за програмою екстреного відновлення

2 хв читати
Японія надала Україні грант у розмірі $100 млн за програмою екстреного відновлення

Україна та Японія підписали угоду про надання Україні гранту у розмірі $100 млн. США для Фази 3 Програми екстреного оновлення, повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Програма екстреного відновлення (Фаза 3) на суму 15,8 млрд японських ієн, яка становить понад 100 млн доларів США, буде спрямована на проекти швидкого відновлення, серед іншого за напрямами: енергетичне обслуговування, транспортне сполучення, обладнання для гуманітарного розмінування", - йдеться у повідомленні.

За підтримки уряду Японії в Україні успішно впроваджують Програми екстреного відновлення Фаза 1 та Фаза 2, Проект екстреного відновлення та реконструкції.

У рамках Фази 1 та Фази 2 вже передають важливу спецтехніку та обладнання для потреб енергетичного, транспортного, аграрного, медичного, освітнього секторів, управління відходами від руйнувань, водовідведення, водопостачання та розмінування.

У рамках Проекту екстреного відновлення та реконструкції успішно впроваджуються проекти швидкого впливу, такі як пілотний проект з управління відходами від руйнувань та пілотний проект із встановлення теплових насосів, що дозволяє зосередити зусилля на найбільш необхідних областях.

Відповідні угоди підписала у Японії заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України щодо європейської інтеграції Ганна Юрченко.

"Ці проекти сприятимуть підвищенню ефективності та стійкості нашої економіки, покращенню умов життя громадян та зміцненню національної безпеки. Наша співпраця стане втіленням наших спільних цінностей та ідеалів, спрямованих на благо наших народів", - зазначила Юрченко.

 

Теги: #японія #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:41 20.02.2024
Шмигаль за результатами візиту до Токіо: Японія має стати одним із лідерів економічного відновлення України

Шмигаль за результатами візиту до Токіо: Японія має стати одним із лідерів економічного відновлення України

01:25 20.02.2024
Японія надала Україні грант у розмірі $100 млн за програмою екстреного відновлення

Японія надала Україні грант у розмірі $100 млн за програмою екстреного відновлення

21:18 19.02.2024
На конференції з економічного зростання України є десятки домовленостей - Зеленський

На конференції з економічного зростання України є десятки домовленостей - Зеленський

19:22 19.02.2024
"Нафтогаз" залучив японські Sumitomo Corporation і Komaihaltec до модернізації ТЕЦ і розвитку "зелених" проєктів

"Нафтогаз" залучив японські Sumitomo Corporation і Komaihaltec до модернізації ТЕЦ і розвитку "зелених" проєктів

17:53 19.02.2024
Позиція Японії щодо підтримки України залишатиметься непохитною - прем'єр Кісіда

Позиція Японії щодо підтримки України залишатиметься непохитною - прем'єр Кісіда

16:51 19.02.2024
Україна та Японія підписали Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування

Україна та Японія підписали Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування

09:54 19.02.2024
Україна та Японія підписали 56 документів про співпрацю на Конференції з економічного розвитку

Україна та Японія підписали 56 документів про співпрацю на Конференції з економічного розвитку

09:46 19.02.2024
Шмигаль: Запрошуємо японський бізнес стати частиною українського економічного дива

Шмигаль: Запрошуємо японський бізнес стати частиною українського економічного дива

06:29 19.02.2024
Шмигаль взяв участь у японсько-українській конференції з економічного розвитку та відродження

Шмигаль взяв участь у японсько-українській конференції з економічного розвитку та відродження

03:33 19.02.2024
JAXA здійснило запуск нової японської ракети H3

JAXA здійснило запуск нової японської ракети H3

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мінвідновлення хоче продовжити "транспортний безвіз" на один рік без змін

Україна та Японія підписали Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування

Зеленський провів у Мюнхені зустріч із засновником гірничодобувної компанії Fortescue Metals Group

Енергосистема має в резерві 12 енергоблоків генерації, дефіциту електроенергії немає - Міненерго

Економіка України стійка й активна - спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пріцкер

ОСТАННЄ

Матриця реформ передбачає конкурс на керівництво АРМА протягом року - Мінфін

Мінагрополітики України засудило методи протесту польських фермерів, які висипали з поїзда українське зерно

На ранок вівторка в Україні без світла 374 населених пункти - "Укренерго"

Аграрний міністр Польщі запросив фермерів-страйкарів на переговори

Дефіциту е/е немає, унаслідок обстрілів відключено від газу низку споживачів у двох областях - Міненерго

NovaPay запускає продаж облігацій

Мінвідновлення хоче продовжити "транспортний безвіз" на один рік без змін

Україна отримала понад $40 млрд зовнішнього фінансування у 2023 р.

Кількість українців-декларантів із доходами від 1 млн грн на рік у 2022 році зросла на 30,1% - Гетманцев

Товарообіг "Фокстроту" на акційному тижні до Дня закоханих зріс на третину

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА