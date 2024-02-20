Японія надала Україні грант у розмірі $100 млн за програмою екстреного відновлення

Україна та Японія підписали угоду про надання Україні гранту у розмірі $100 млн. США для Фази 3 Програми екстреного оновлення, повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Програма екстреного відновлення (Фаза 3) на суму 15,8 млрд японських ієн, яка становить понад 100 млн доларів США, буде спрямована на проекти швидкого відновлення, серед іншого за напрямами: енергетичне обслуговування, транспортне сполучення, обладнання для гуманітарного розмінування", - йдеться у повідомленні.

За підтримки уряду Японії в Україні успішно впроваджують Програми екстреного відновлення Фаза 1 та Фаза 2, Проект екстреного відновлення та реконструкції.

У рамках Фази 1 та Фази 2 вже передають важливу спецтехніку та обладнання для потреб енергетичного, транспортного, аграрного, медичного, освітнього секторів, управління відходами від руйнувань, водовідведення, водопостачання та розмінування.

У рамках Проекту екстреного відновлення та реконструкції успішно впроваджуються проекти швидкого впливу, такі як пілотний проект з управління відходами від руйнувань та пілотний проект із встановлення теплових насосів, що дозволяє зосередити зусилля на найбільш необхідних областях.

Відповідні угоди підписала у Японії заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України щодо європейської інтеграції Ганна Юрченко.

"Ці проекти сприятимуть підвищенню ефективності та стійкості нашої економіки, покращенню умов життя громадян та зміцненню національної безпеки. Наша співпраця стане втіленням наших спільних цінностей та ідеалів, спрямованих на благо наших народів", - зазначила Юрченко.