Україна отримала понад $40 млрд зовнішнього фінансування у 2023 р.

Україна в 2023 році отримала зовнішнє фінансування на загальну суму $42,5 млрд, з яких $11,6 млрд (27%) - це безповоротна грантова допомога, повідомив Мінфін.

"Довгострокове пільгове кредитне фінансування залучено на загальну суму 30,9 млрд дол, зокрема від ЄС (19,5 млрд дол), МВФ (4,5 млрд дол), Японії (3,4 млрд дол), Канади (1,8 млрд дол), Великої Британії (1 млрд дол), Світового банку (660 млн дол), Іспанії (50 млн дол)", - ідеться в повідомленні.

Грантову допомогу надали: США, Японія, Норвегія, Німеччина, Іспанія, Фінляндія, Швейцарія, Ірландія, Бельгія, Ісландія.

"Кошти від ЄС були залучені в межах макрофінансової допомоги. Кредити в межах програм макрофінансової допомоги ЄС мають 35-річний термін погашення (включно з 10-річним пільговим періодом), а витрати на їхнє обслуговування відшкодовуються ЄС", - заявили в Мінфіні.

На кінець 2023 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу становила 6,24%, що на 1,4 відсоткових пункти менше порівняно з попереднім роком, додали в міністерстві.

При цьому протягом минулого року збільшився середньозважений строк до погашення державного та гарантованого боргу України більш ніж на 2 роки - до 10,56 років.

Загалом у 2023 році загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України збільшився в гривневому еквіваленті на 1444 млрд грн, а в доларовому - на 33,9 млрд дол переважно внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

Станом на 31 грудня 2023 р. державний і гарантований державою борг України становив 5,5 трлн грн, або 145,3 млрд дол.