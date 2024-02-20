Економіка

06:56 20.02.2024

Україна отримала понад $40 млрд зовнішнього фінансування у 2023 р.

2 хв читати
Україна отримала понад $40 млрд зовнішнього фінансування у 2023 р.

Україна в 2023 році отримала зовнішнє фінансування на загальну суму $42,5 млрд, з яких $11,6 млрд (27%) - це безповоротна грантова допомога, повідомив Мінфін.

"Довгострокове пільгове кредитне фінансування залучено на загальну суму 30,9 млрд дол, зокрема від ЄС (19,5 млрд дол), МВФ (4,5 млрд дол), Японії (3,4 млрд дол), Канади (1,8 млрд дол), Великої Британії (1 млрд дол), Світового банку (660 млн дол), Іспанії (50 млн дол)", - ідеться в повідомленні.

Грантову допомогу надали: США, Японія, Норвегія, Німеччина, Іспанія, Фінляндія, Швейцарія, Ірландія, Бельгія, Ісландія.

"Кошти від ЄС були залучені в межах макрофінансової допомоги. Кредити в межах програм макрофінансової допомоги ЄС мають 35-річний термін погашення (включно з 10-річним пільговим періодом), а витрати на їхнє обслуговування відшкодовуються ЄС", - заявили в Мінфіні.

На кінець 2023 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу становила 6,24%, що на 1,4 відсоткових пункти менше порівняно з попереднім роком, додали в міністерстві.

При цьому протягом минулого року збільшився середньозважений строк до погашення державного та гарантованого боргу України більш ніж на 2 роки - до 10,56 років.

Загалом у 2023 році загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України збільшився в гривневому еквіваленті на 1444 млрд грн, а в доларовому - на 33,9 млрд дол переважно внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

Станом на 31 грудня 2023 р. державний і гарантований державою борг України становив 5,5 трлн грн, або 145,3 млрд дол.

 

 

 

Теги: #мінфін #зовнішнє_фінансування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:30 05.02.2024
Дефіцит держбюджету України в січні-2023 впав до 14,9 млрд грн через брак фінансування - Мінфін

Дефіцит держбюджету України в січні-2023 впав до 14,9 млрд грн через брак фінансування - Мінфін

12:53 30.01.2024
Держборг України у 2023 р. зріс на 30,4%

Держборг України у 2023 р. зріс на 30,4%

12:24 24.01.2024
Мінфін заявляє про активний інтерес інвесторів до Сенс Банку та Укргазбанку і готує їх до продажу цього року - заступник міністра

Мінфін заявляє про активний інтерес інвесторів до Сенс Банку та Укргазбанку і готує їх до продажу цього року - заступник міністра

16:11 02.01.2024
Дефіцит держбюджету України в грудні-2023 підскочив до 285 млрд грн, за рік сягнув 1,33 трлн грн - Мінфін

Дефіцит держбюджету України в грудні-2023 підскочив до 285 млрд грн, за рік сягнув 1,33 трлн грн - Мінфін

12:51 27.12.2023
Мінфін чекає від Міноборони та Генштабу на інформацію щодо необхідності дофінансування мобілізації з II кв.-2024

Мінфін чекає від Міноборони та Генштабу на інформацію щодо необхідності дофінансування мобілізації з II кв.-2024

12:31 27.12.2023
Україна за підсумками реструктуризації євробондів у 2024 р. може повернутися на ринок зовнішніх запозичень у 2025-2026 рр. - глава Мінфіну

Україна за підсумками реструктуризації євробондів у 2024 р. може повернутися на ринок зовнішніх запозичень у 2025-2026 рр. - глава Мінфіну

11:53 27.12.2023
Україна у 2023 р. залучила понад $42 млрд зовнішнього фінансування на покриття дефіциту держбюджету

Україна у 2023 р. залучила понад $42 млрд зовнішнього фінансування на покриття дефіциту держбюджету

15:54 21.12.2023
Мінфін заперечує необхідність невідкладних заходів для забезпечення фінансування у 2025 р.

Мінфін заперечує необхідність невідкладних заходів для забезпечення фінансування у 2025 р.

14:47 17.11.2023
Закупівлі ЗСУ з держбюджету в жовтні зросли до 31,8 млрд грн, а виплати військовим скоротилися до 79,8 млрд грн - Мінфін

Закупівлі ЗСУ з держбюджету в жовтні зросли до 31,8 млрд грн, а виплати військовим скоротилися до 79,8 млрд грн - Мінфін

09:01 08.11.2023
Очільник Мінфіну закликає зосередитися на створенні фінансових умов для перелому воєнної кампанії

Очільник Мінфіну закликає зосередитися на створенні фінансових умов для перелому воєнної кампанії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна та Японія підписали Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування

Зеленський провів у Мюнхені зустріч із засновником гірничодобувної компанії Fortescue Metals Group

Енергосистема має в резерві 12 енергоблоків генерації, дефіциту електроенергії немає - Міненерго

Економіка України стійка й активна - спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пріцкер

Місія МВФ і Україна розпочали переговори про 3-й перегляд програми EFF

ОСТАННЄ

Кількість українців-декларантів із доходами від 1 млн грн на рік у 2022 році зросла на 30,1% - Гетманцев

Товарообіг "Фокстроту" на акційному тижні до Дня закоханих зріс на третину

"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 116 тис. абонентів Донецької та Дніпропетровської областей

"Рада сімох" із Зеленським вирішили запустити індекс Entrepreneur Satisfaction Score

Україна та Японія підписали Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування

Philip Morris у 2023 р. збільшив відвантаження готової продукції в Україні на 8,4%

Енергосистема України має в резерві 13 енергоблоків генерації, дефіциту е/е немає

Зеленський провів у Мюнхені зустріч із засновником гірничодобувної компанії Fortescue Metals Group

"Укроборонпром" уклав угоду про співпрацю з німецькою компанією Dynamit Nobel Defence

Страхування воєнних ризиків у будівельній сфері гальмує непрозорість фінансових моделей - думка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА