"Рада сімох" із Зеленським вирішили запустити індекс Entrepreneur Satisfaction Score

Президент України Володимир Зеленський підтримав пропозицію Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану ("Рада сімох") впровадити індекс задоволеності підприємців від взаємодії з державою Entrepreneur Satisfaction Score, повідомив член ради, співвласник ТОВ "Софтсерв" Тарас Кицмей у фейсбуці.

Він уточнив, що індекс розраховуватимуть з урахуванням даних платформи для збору зворотного зв'язку від бізнесу, створюваної на базі ресурсу "Зроблено в Україні".

Іще один член ради, засновник Netpeak Group Артем Бородатюк пояснив у фейсбуці, що платформа з використанням цифрових рішень сприятиме налагодженню контактів влади і всіх типів бізнесу.

"Уявіть, що кожен бізнес може звернутись з фідбеком до держави. Уявіть, що держава буде відпрацьовувати ці звернення. Ну і головне – щоб покращити, треба це виміряти. І ось з'явиться метрика задоволення з взаємодії підприємця та держави", - зазначив Бородатюк.

Він додав, що платформа матиме можливість фільтрувати питання за такими критеріями, як величина та геолокація бізнесу, зокрема "можна буде систематизувати питання, які в першу чергу турбують малих підприємців, наприклад в Одеській області", - зазначив IT-підприємець.

Кицмей також повідомив, що ще одним узгодженим на зустрічі із Зеленським питанням стало створення аналітичного модуля (Dashbord) в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, який дасть змогу в режимі реального часу бачити повну картину щодо кримінальних проваджень у країні.

Як повідомлялося, 16 лютого Володимир Зеленський провів зустріч із членами Ради підприємців та обговорив питання зменшення тиску правоохоронців на легальний бізнес, оновлення засад роботи Бюро економічної безпеки, необхідність підтримки підприємств ОПК, запровадження цифрових рішень для осучаснення взаємодії держави, зокрема силовиків, і бізнесу.