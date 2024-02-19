Економіка

18:56 19.02.2024

"Рада сімох" із Зеленським вирішили запустити індекс Entrepreneur Satisfaction Score

2 хв читати

Президент України Володимир Зеленський підтримав пропозицію Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану ("Рада сімох") впровадити індекс задоволеності підприємців від взаємодії з державою Entrepreneur Satisfaction Score, повідомив член ради, співвласник ТОВ "Софтсерв" Тарас Кицмей у фейсбуці.

Він уточнив, що індекс розраховуватимуть з урахуванням даних платформи для збору зворотного зв'язку від бізнесу, створюваної на базі ресурсу "Зроблено в Україні".

Іще один член ради, засновник Netpeak Group Артем Бородатюк пояснив у фейсбуці, що платформа з використанням цифрових рішень сприятиме налагодженню контактів влади і всіх типів бізнесу.

"Уявіть, що кожен бізнес може звернутись з фідбеком до держави. Уявіть, що держава буде відпрацьовувати ці звернення. Ну і головне – щоб покращити, треба це виміряти. І ось з'явиться метрика задоволення з взаємодії підприємця та держави", - зазначив Бородатюк.

Він додав, що платформа матиме можливість фільтрувати питання за такими критеріями, як величина та геолокація бізнесу, зокрема "можна буде систематизувати питання, які в першу чергу турбують малих підприємців, наприклад в Одеській області", - зазначив IT-підприємець.

Кицмей також повідомив, що ще одним узгодженим на зустрічі із Зеленським питанням стало створення аналітичного модуля (Dashbord) в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, який дасть змогу в режимі реального часу бачити повну картину щодо кримінальних проваджень у країні.

Як повідомлялося, 16 лютого Володимир Зеленський провів зустріч із членами Ради підприємців та обговорив питання зменшення тиску правоохоронців на легальний бізнес, оновлення засад роботи Бюро економічної безпеки, необхідність підтримки підприємств ОПК, запровадження цифрових рішень для осучаснення взаємодії держави, зокрема силовиків, і бізнесу.

 

Теги: #бізнес #влада #підприємництво

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:46 19.02.2024
Шмигаль: Запрошуємо японський бізнес стати частиною українського економічного дива

Шмигаль: Запрошуємо японський бізнес стати частиною українського економічного дива

13:46 18.02.2024
Німеччина ініціює фонд розвитку бізнесу та центр допомоги муніципалітетам за підсумками конференції про відновлення України в Берліні

Німеччина ініціює фонд розвитку бізнесу та центр допомоги муніципалітетам за підсумками конференції про відновлення України в Берліні

22:47 15.02.2024
Зеленський обговорив із Радою підприємців тиск правоохоронців на легальний бізнес, оновлення принципів роботи БЕБ, підтримку підприємств ВПК

Зеленський обговорив із Радою підприємців тиск правоохоронців на легальний бізнес, оновлення принципів роботи БЕБ, підтримку підприємств ВПК

16:27 14.02.2024
У межах Міжвідомчої координаційної платформи донорів у 2024 році буде створено Бізнес-консультативну раду - Шмигаль

У межах Міжвідомчої координаційної платформи донорів у 2024 році буде створено Бізнес-консультативну раду - Шмигаль

14:11 13.02.2024
CCIFU оголосила 6-й конкурс для українських жінок-підприємців із головним призом у 150 тис. грн на розвиток бізнесу

CCIFU оголосила 6-й конкурс для українських жінок-підприємців із головним призом у 150 тис. грн на розвиток бізнесу

20:42 07.02.2024
Бізнес закликав доопрацювати законопроєкт про мобілізацію до 2-го читання

Бізнес закликав доопрацювати законопроєкт про мобілізацію до 2-го читання

13:49 07.02.2024
Більшість українців позитивно оцінюють зусилля влади щодо оборони країни та підтримки інфраструктури - опитування

Більшість українців позитивно оцінюють зусилля влади щодо оборони країни та підтримки інфраструктури - опитування

19:39 02.02.2024
"Рада сімох" фіналізує напрацювання наступного тижня для презентації їх Зеленському

"Рада сімох" фіналізує напрацювання наступного тижня для презентації їх Зеленському

16:49 02.02.2024
Бізнес, готовий інвестувати понад EUR12 млн, отримає податкові пільги, регуляторні послаблення та підтримку реалізації проєкту - Шмигаль

Бізнес, готовий інвестувати понад EUR12 млн, отримає податкові пільги, регуляторні послаблення та підтримку реалізації проєкту - Шмигаль

18:33 01.02.2024
Бізнес повернувся до песимізму річної давності - НБУ

Бізнес повернувся до песимізму річної давності - НБУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна та Японія підписали Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування

Зеленський провів у Мюнхені зустріч із засновником гірничодобувної компанії Fortescue Metals Group

Енергосистема має в резерві 12 енергоблоків генерації, дефіциту електроенергії немає - Міненерго

Економіка України стійка й активна - спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пріцкер

Місія МВФ і Україна розпочали переговори про 3-й перегляд програми EFF

ОСТАННЄ

"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 116 тис. абонентів Донецької та Дніпропетровської областей

Україна та Японія підписали Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування

Philip Morris у 2023 р. збільшив відвантаження готової продукції в Україні на 8,4%

Енергосистема України має в резерві 13 енергоблоків генерації, дефіциту е/е немає

Зеленський провів у Мюнхені зустріч із засновником гірничодобувної компанії Fortescue Metals Group

"Укроборонпром" уклав угоду про співпрацю з німецькою компанією Dynamit Nobel Defence

Страхування воєнних ризиків у будівельній сфері гальмує непрозорість фінансових моделей - думка

Енергосистема має в резерві 12 енергоблоків генерації, дефіциту електроенергії немає - Міненерго

Економіка України стійка й активна - спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пріцкер

Місія МВФ і Україна розпочали переговори про 3-й перегляд програми EFF

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА