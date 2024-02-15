Економіка

12:16 15.02.2024

Органи місцевого самоврядування варто залучити до адміністрування місцевих податків, але без створення паралельних структур - Гетманцев

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Органи місцевого самоврядування варто залучити до адміністрування місцевих податків, але без створення паралельних структур - Гетманцев

Органи місцевого самоврядування мають бути максимально залучені до адміністрування місцевих податків, однак пропозиція про створення окремих органів з адміністрування місцевих податків є абсолютно неприйнятною, заявив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Я категорично проти цього, тому що в цьому випадку бізнес стикатиметься з двома контролюючими органами і це буде для нього додатковим навантаженням, що абсолютно неприйнятно", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Гетманцев визнав, що місцеві податки мають адмініструватися краще, й органи місцевого самоврядування мають бути залучені до цього.

"Тому вважаю, що необхідно вдосконалити цей механізм розширенням можливостей для обміну інформацією, наприклад шляхом залучення органів місцевого самоврядування до передання податкових повідомлень-рішень - тобто залучення до самого адміністрування. Можливо, до стягнення заборгованості", - зазначив голова комітету.

За його словами, якісь функції мають здійснювати податкова та місцеві органи влади спільно.

Теги: #місцеві_бюджети #гетманцев

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