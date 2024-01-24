Економіка

18:51 24.01.2024

"Нафтогаз" у 2023 р. перерахував місцевим бюджетам понад 6,8 млрд грн

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"Нафтогаз" у 2023 р. перерахував місцевим бюджетам понад 6,8 млрд грн

У 2023 році підприємства групи "Нафтогаз" перерахували до місцевих бюджетів понад 6,8 млрд грн податків.

"Це наш внесок у фінансову стійкість регіонів", - повідомив глава групи Олексій Чернишов на своїй сторінці у фейсбуці в середу.

За його словами, найбільше коштів було перераховано до бюджету Києва та Київщини - понад 1,7 млрд грн, понад 1,3 млрд грн спрямовано до бюджету Харкова та Харківської області та ще 1,1 млрд грн отримали Полтава й Полтавська область.

"Будемо робити все необхідне, щоб і надалі залишатися одним із найбільших платників податків в Україні", - наголосив CEO.

 

Теги: #нафтогаз #місцеві_бюджети

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