"Нафтогаз" у 2023 р. перерахував місцевим бюджетам понад 6,8 млрд грн

У 2023 році підприємства групи "Нафтогаз" перерахували до місцевих бюджетів понад 6,8 млрд грн податків.

"Це наш внесок у фінансову стійкість регіонів", - повідомив глава групи Олексій Чернишов на своїй сторінці у фейсбуці в середу.

За його словами, найбільше коштів було перераховано до бюджету Києва та Київщини - понад 1,7 млрд грн, понад 1,3 млрд грн спрямовано до бюджету Харкова та Харківської області та ще 1,1 млрд грн отримали Полтава й Полтавська область.

"Будемо робити все необхідне, щоб і надалі залишатися одним із найбільших платників податків в Україні", - наголосив CEO.