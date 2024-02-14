Економіка

13:25 14.02.2024

Міжнародні партнери розглядають фінансування програми компенсацій за зруйноване житло на EUR100 млн - Мінвідновлення

1 хв читати

Міжнародні партнери розглядають фінансування програми "єВідновлення" щодо видачі компенсацій за зруйноване житло на EUR100 млн з можливістю збільшення суми, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення).

"Розглядаємо кілька спільних проєктів, спрямованих на відновлення житла. Зазначу, що майже 700 людей уже отримали компенсації за зруйноване росіянами житло та змогли купити нове. Банк розвитку Ради Європи схвально оцінив цю програми, наголосивши на її антикорупційній складовій. Партнери розглядають можливість долучитися до подальшого фінансування. Ідеться про EUR100 млн із можливістю збільшення", - повідомив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, слова якого наведені у пресрелізі.

Крім того, у планах також проєкти з ремонту багатоквартирних будинків і доступна іпотека для внутрішньо переміщених осіб.

Кубраков також розраховує на продовження фінансування Світовим банком програми з ремонту пошкодженого житла. У фокусі також продовження проєкту RELINK для транспортного сектору.

Згідно з повідомленням, міністерство також очікує узгодження проєктних пропозицій Ukraine Recovery III (відновлення освітніх, медичних закладів та критичної інфраструктури) та Ukraine Water Recovery (забезпечення питною водою) в рамках співпраці з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Теги: #мінвідновлення #євідновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:48 31.01.2024
Девелопери уклали перші угоди з використанням житлових сертифікатів за програмою "єВідновлення"

Девелопери уклали перші угоди з використанням житлових сертифікатів за програмою "єВідновлення"

19:31 26.01.2024
"Інтергал-Буд" оформив першу угоду в рамках програми "єВідновлення"

"Інтергал-Буд" оформив першу угоду в рамках програми "єВідновлення"

15:58 24.01.2024
Майже 300 родин уже обміняли житлові сертифікати за програмою "єВідновлення" на нове житло

Майже 300 родин уже обміняли житлові сертифікати за програмою "єВідновлення" на нове житло

14:02 23.01.2024
Мінвідновлення анонсує реформу внутрішніх пасажирських перевезень у 2024 р. на основі цифровізації

Мінвідновлення анонсує реформу внутрішніх пасажирських перевезень у 2024 р. на основі цифровізації

16:01 17.01.2024
Кабмін запровадив обмеження площі знищеного житла, для якого виплачується компенсація

Кабмін запровадив обмеження площі знищеного житла, для якого виплачується компенсація

15:18 16.01.2024
Мінвідновлення розглядає довгострокові пільги для бізнесу в постраждалих від війни регіонах

Мінвідновлення розглядає довгострокові пільги для бізнесу в постраждалих від війни регіонах

15:11 15.01.2024
Із загального обсягу 61,7 млрд грн Фонду ліквідації наслідків збройної агресії у 2023р. виділено 58,2 млрд

Із загального обсягу 61,7 млрд грн Фонду ліквідації наслідків збройної агресії у 2023р. виділено 58,2 млрд

14:12 11.01.2024
DIM надає додаткові знижки за програмою "єВідновлення"

DIM надає додаткові знижки за програмою "єВідновлення"

18:10 10.01.2024
Більшості спроб зловживань із програмою "єВідновлення" вдається запобігти - Шуляк

Більшості спроб зловживань із програмою "єВідновлення" вдається запобігти - Шуляк

18:38 09.01.2024
Укладено перші 10 угод із купівлі житла за допомогою житлових сертифікатів - Мінвідновлення

Укладено перші 10 угод із купівлі житла за допомогою житлових сертифікатів - Мінвідновлення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Український оборонний сектор у 2024р. наростить обсяги ушестеро - Мінстратегпром

Неповернений експортний виторг за час війни зріс майже вдвічі - голова НБУ

Україна заслужила підтримку США та міжнародної спільноти

Мінекономіки оцінило зростання ВВП України в січні-2024 у 3,5%

Обстріли ТЕС у Дніпропетровській і Донецькій областях не спричинили дефіциту е/е - Міненерго

ОСТАННЄ

ЄС не зацікавлений у продовженні контракту на транзит російського газу - єврокомісар Сімсон

Україна та ЄС працюють над створенням механізму для недопущення блокади кордонів - Деркач

Hyundai E&C зацікавлена брати участь у розвитку української атомної генерації - "Енергоатом"

Український оборонний сектор у 2024р. наростить обсяги ушестеро - Мінстратегпром

Через обстріли росіян без тепла залишаються 66 багатоквартирних будинків Херсона - Міненерго

Неповернений експортний виторг за час війни зріс майже вдвічі - голова НБУ

Майже 100 млн із "United24" спрямують на розмінування

Україна заслужила підтримку США та міжнародної спільноти

Україна має намір залучити від Франції EUR200 млн грантів на реконструкцію та відновлення інфраструктури

Мінекономіки оцінило зростання ВВП України в січні-2024 у 3,5%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА