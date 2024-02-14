Міжнародні партнери розглядають фінансування програми компенсацій за зруйноване житло на EUR100 млн - Мінвідновлення

Міжнародні партнери розглядають фінансування програми "єВідновлення" щодо видачі компенсацій за зруйноване житло на EUR100 млн з можливістю збільшення суми, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення).

"Розглядаємо кілька спільних проєктів, спрямованих на відновлення житла. Зазначу, що майже 700 людей уже отримали компенсації за зруйноване росіянами житло та змогли купити нове. Банк розвитку Ради Європи схвально оцінив цю програми, наголосивши на її антикорупційній складовій. Партнери розглядають можливість долучитися до подальшого фінансування. Ідеться про EUR100 млн із можливістю збільшення", - повідомив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, слова якого наведені у пресрелізі.

Крім того, у планах також проєкти з ремонту багатоквартирних будинків і доступна іпотека для внутрішньо переміщених осіб.

Кубраков також розраховує на продовження фінансування Світовим банком програми з ремонту пошкодженого житла. У фокусі також продовження проєкту RELINK для транспортного сектору.

Згідно з повідомленням, міністерство також очікує узгодження проєктних пропозицій Ukraine Recovery III (відновлення освітніх, медичних закладів та критичної інфраструктури) та Ukraine Water Recovery (забезпечення питною водою) в рамках співпраці з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).