Економіка

12:21 14.02.2024

Неповернений експортний виторг за час війни зріс майже вдвічі - голова НБУ

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Неповернений експортний виторг за час війни зріс майже вдвічі - голова НБУ

Національний банк України (НБУ) обіцяє рухатися в напрямі подальшої валютної лібералізації, уникаючи індивідуальних рішень, але водночас просить бізнес вчасно та в повному обсязі повертати валютний виторг та уникати схем фіктивного імпорту, заявив голова НБУ Андрій Пишний.

"Неповернений експортний виторг за час війни зріс майже вдвічі. Це проблема, і про це треба говорити. Так само ми бігаємо за схемами, пов'язаними з фіктивним імпортом, що знекровлює наші золотовалютні резерви", - сказав він на заході Global Outlook у Києві в середу, який Європейська бізнес-асоціація традиційно проводить раз на півроку.

Голова НБУ констатував, що ресурс для подальшого пом'якшення валютних обмежень об'єктивно обмежений, оскільки він формується експортним виторгом та міжнародною фінансовою допомогою, а нині вже реалізувався ризик її неритмічності.

Пишний наголосив, що Нацбанк не є прибічником ухвалення індивідуальних рішень, а має намір створювати рівні правила для всіх підприємств. Водночас він знову ухилився від зазначення конкретних дат або термінів.

Відповідаючи на запитання про те, чи вистоїть Україна 2024 року, голова Нацбанку заявив, що вистоїть.

"Оскільки вибору немає, майже 2 роки вистояли в ситуації, коли було складніше", - зазначив Пишний.

За його словами, торік вдалося домовитися з МВФ про 4-річну програму, знизити інфляцію вп'ятеро - до 5,1% і на рік раніше почати цикл зниження облікової ставки, а цього року ЄС відкрило 4-річну програму Ukraine Facility на EUR50 млрд.

Голова НБУ додав, що Україні вже вдалося два місяці вистояти без зовнішньої допомоги, хоча у 2022 році такий сценарій здавався нереалістичним.

Водночас він зазначив, що в базовому прогнозі Нацбанк, як і раніше, закладає, що зовнішня допомога в запланованому в держбюджеті-2024 розмірі $37 млрд буде отримана в повному обсязі.

Теги: #нбу #пишний

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